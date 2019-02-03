عصر الذكاء الإصطناعي بين المكتوب والمطلوب – عبد الرضا سلمان حساني

لقد مرّت أنماط الحياة التي عاشها الإنسان على كوكب الأرض بأربعة عصور تاريخية رئيسية واضحة هي العصر البدائي الحجري والذي إستغرق ملايين السنين ثم العصر الزراعي لآلاف السنين فالعصر الصناعي لمئات السنين ثم دخلنا ومازلنا عصر تكنولوجيا المعلومات منذ عشرات السنين. وفي هذا المقياس المعروف باللوغارتمي والممتد من الملايين فالآلاف ثم المئات وبعدها العشرات، لابد ان ننتظر عصراً جديداً لظهور نمط جديد لحياة الإنسان وربما يكون هو عصر الذكاء الإصطناعي المرتبط بعالم الحواسيب والتكنولوجيا الرقمية. فمثلاً لو جاء شخص ليسأل سؤالاً معلوماتيّاً، فيمكن الأجابة عليه بعد دقائق أو أقل إذا توفّر جهاز حاسوب أو آيپاد أو هاتف جوّال مربوط بالنت. وهذا يعني إنّنا في عصر جديد متقدّم ومرتق عمّا سبقه من حيث جوانب الخدمات المتوفّرة في المتناول يوميّاً! وفي الحقيقة، فأننا نعيش أو إنّ نمط العيش منذ ملايين السنين مبنيّ على أجهزة ومعدّات كسول لاتشتغل دون تدخّل البشر سواء بفعل اليد أو بتوجيه الأوامر المكتوبةبلغات تفهمها الماكنة والتي تعلّم الإنسان كيف يوجّهها.

لقد عرفنا الحاسوب كماكنة متطوّرة دخلت حيّز التطبيق والأستعمال في معظم ميادين الحياة أن لم يكن جميعها. هذا بالنسبة للتطبيقات، ولكن كيف إذا طلبنا من هذه الماكنة أن تتخذ القرار بشأن البيانات وليس فقط خزنها. وهذه العملية تعني أن الحاسوب يخزن مليارات المعلومات أوّلاً ويُنفّذ عمليّات من أجل التنبؤ وإتخاذ القرار بشأنها، وهذا هو جوهر ذكاء الماكنة بعد إن تتعلّم بنفسها كلّ هذه المسارات وبالتالي نتحدّث عن الذكاء الإصطناعي. كان أوّل من أعطى تسمية ذكاء إصطناعي في عام 1955 هو عالم الحاسبات الأمريكي جون مكارثي 1927 -2011 وتوالت بعده عمليات البحث وتطوير الخوارزميّات المعنيّة والبروتوثكولات في لغات الحاسوب من قبله ومختصين آخرين. ي

منظومة حاسبة

شتمل إطار الذكاء الإصطناعي على المنظومة الحاسوبية التي تساعد الإنسان على التفكير أولاً، الإنسان الآليروبوت يساعد في حقل العمل وثالثاً الجهاز العصبي الرقمي الذي يربط الإنسان بعالم أبعد من المدى الذي تصله الحواس الطبيعيّة. إنّ السباق بين الدول المتقدّمة في تسنّم قمم التكنولوجيا في حقولها المختلفة يكمن الآن في تطويع الذكاء الإصطناعي لخدمة جوانب الحياة المتعدّدة. فمثلاً، في تصميم سيّارة، تُدخل الحاسوب جميع المعطيات التصميميّة من الهيكل الى آليّة تشغيل المحرّك مع شاشات التنبيه للأعطال ومفاتيح إصلاحها بما تزوّد به العجلة من تقنيّات حديثة. إنّ الحاسوب في هذه العمليّة يعالج الملايين من الأوامر ويعطي النتائج التي من المستحيل أن يقــــوم بها بشر في فترة محدّدة بنفــــس الكفاءة. ولكنّ الفرق بين الحاسوب والبشر هو أن البشر يمكن أن يبدأ في أي تصميم جديد من مرحلة أو خطوة معيّنة بعد عدّة خطوات تعلّمها في معطيات لتصاميم سابقة، في حين أن الحاسوب يبدأ من الصفر في كلّ عملية تصميم جديدة بموجب بروتوكولات وتطبيقات المطلوب. وهنا تظهر كفاءة العمليّات بين المكتوب والمطلوب سواء أثناء التصميم أو في أرض التطبيق والتشغيل.

فماكنة الحاسوب التي اشتغلت في عام 1952 تختلف عن تلك التي طوّرت بعد 45 عاماً 1997 والتي حملت تطبيقات ذات علاقة بالذكاء الإصطناعي وصولاً الى برامجيات نموذج عام 2011 وفيها مثلاً تطوير لعب الشطرنج مع الحاسوب الذي هزم بطل العالم بهذه اللعبة. ويقال أن عدد التحريكات المتاحة للحاسوب في اللقاء يصل الى عدد هائل لايتصوّره العقل. تشير المعلومات المتوفّرة الى برنامج حاسوب يصف عبور شارع من قبل أداة ذكية إسمها ماگي وقد توجّب على الأداة في كل مرّة تخرج بها أن تنتبه الى ماحولها وما يحدث في حينه وكذلك يجب أن تتذكّر ماذا حدث بالإضافة الى احتفاظها بالمعلومات وقيامها ببناء طراز ذي شكل يذكّرها بما حدث مثلما يحدث لدى البشر. وبتطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والإنسان الآلي، يدخل العالم الآن عصر التعاون العملي والميداني بين الإنسان والروبوت في إنجاز العديد من المهام الحقليّة أينما تدعو الحاجة. ومن هنا وتأسيساً على ماتقدّم وما هو متوفّر من معلومات عن وتيرة التطوّر المتسارعة في هذا للحقل، نرى من المفيد تأشير مايأتي:

1. لقد تضاءلت برامج المسابقات الثقافية في وسائل الإعلام في عصر العولمة بسبب توافر المعلومات والأجوبة وسرعة إستحضارها بلمسات مفاتيح معدودة على شاشات الأجهزة الذكيّة وأصبحت الشاشة بديلاً عن خير الجلساء وهو الكتاب. وهنا علينا الإنتباه في وضع مناهج المقرّرات العامة التي تساند مقرّرات الإختصاص كتواريخ العلوم المختلفة. 2. لابدّ أن لاتغادر مناهجنا الجامعية إعتماد كتاب منهجي أساسي واحد في الأقل لكلّ مقرّر دراسي وهذا الكتاب يكون معتمد عالميّاًويدرّسه هنا شخص ذو خبرة وبالأخص في المتطلّبات التدريسية ذات العلاقة بالذكاء الإصطناعي. 3. إدارة المعرفة هي أحد المفاهيم التي يستند عليها الذكاء الإصطناعي، وعليه يجب أن نتعامل مع الجوانب المعرفية بأولويات قدرة العقل والتمييز بين ماهو قوي في الفكرة وما هو ضعيف لتكييف مقدرتنا مع التخصص الوظيفي.

قوي وضعيف

وهذا يعني وجود ذكاء إصطناعي قوي وآخر ضعيف. ومثال على ذلك لاعب شطرنج الذكاء الإصطناعي المصمّم في شركة آي بي أم والذي يفكر ويتيح لنفسه ملايين الخيارات من التحريك قبل البدء بحركة واحدة.

4. يتطلّب تعلّم الذكاء الإصطناعي جوانب معرفية أساسيّة مثل فهم لغة حاسوب واحدة أو أكثر للتحدّث مع الماكنة وكذلك

يتطلّب خلفية جيد ة ومهارات في أسس الرياضيات والإحصاء وفهم الخوارزميّات. وأخيراً ثمّة سؤال يفرض نصّه علينا بذكاء وهو:

هل سيؤثّر الذكاء الإصطناعي وإستخدام أجهزته الذكيّة كالهاتف الجوّال والحواسيب على نموّ الذكاء البشري أو ربّما في مديات أعمار معينة؟ علينا أن ننتبه ونحتوي مثل هذه التساؤلات في مناهجنا الدراشية وخصوصاً العمليّة منها وننتظر لنرى!

سطور الختام

التطوّر في حقل الذكاء الإصطناعي متسارع جداً، ولكي نلحق ونتواصل علينا بناء مختبرات علمية وهندسية حديثة وشاملة تلبّي متطلّبات مناهج نظرية متجدّدة كما في الجامعات العالميّة الرصينة وليست شكلية!