عصامي أم عظامي؟ – حسين الصدر
-1-
قد يُولد الانسان وفي فمه ملعقة من ذهب ، ويفتح عينيه على الدنيا ويرى نفسه قد ولد في أفضل الأُسر شرفا وعلماً وثروةً … ومثل هذا الانسان يرث عن اسرته المفاخر ولا يحتاج الى المكابدة الشديدة ليتجاوز التحديات الكبرى للحيـــاة .
-2-
وجاء في التاريخ :
ان الحجاج بن يوسف الثقفي سأل رجلاً جاءه يسأله حاجة فقرر أنْ يجري له امتحانا ليتعرف على حقيقته فقال له :
عصامي أنت أم عظامي ؟
وكان السؤال لجاهل لا يدري ماذا يقول ؟
فأجابه الرجل :
أنا عصامي وعظامي ،
فظن الحجاج انه أراد ان يفتخر بنفسه وبآبائه فقال :
هذا أفضل الناس .
وقضى حاجته .
ثم صار يحدّثه مدة فوجده جاهلاً – كما وُصِف – فقال له :
تصدُقني والاّ قتَلتُكَ
قال :
قل ما بدا لك وأصدقك
قال الحجاج :
كيف أجبتَنِي بما أجبتَ لما سألتُك عما سألتُك ؟
فقال الرجل :
والله لم أعلم مَنْ هو العصامي ومَنْ هو العظامي ، فخشيت أنْ أقول احدهما فأخطىء .
فقلتُ :
أقول كليهما .
فان ضرني احدهما نفعني الآخر .
فقال الحجاج :
( المقادير تُصيّر العَيي خطيبا )
وذهب قوله ليصبح من الأمثال
-3-
كَثُر اليوم ادعياء المعرفة واستطاعوا التغطية على ما ينطوون عليه مِنْ جهل ولكن السؤال الآن :
هل يمقدورهم بقاء جهلهم محجوبا عن الناس ؟
انّ ذلك لن يطول أمده على الاطلاق، وستكشف كل الاوراق .
وهنا تكمن العظة .