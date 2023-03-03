عصامي أم عظامي؟ – حسين الصدر

-1-

قد يُولد الانسان وفي فمه ملعقة من ذهب ، ويفتح عينيه على الدنيا ويرى نفسه قد ولد في أفضل الأُسر شرفا وعلماً وثروةً … ومثل هذا الانسان يرث عن اسرته المفاخر ولا يحتاج الى المكابدة الشديدة ليتجاوز التحديات الكبرى للحيـــاة .

-2-

وجاء في التاريخ :

ان الحجاج بن يوسف الثقفي سأل رجلاً جاءه يسأله حاجة فقرر أنْ يجري له امتحانا ليتعرف على حقيقته فقال له :

عصامي أنت أم عظامي ؟

وكان السؤال لجاهل لا يدري ماذا يقول ؟

فأجابه الرجل :

أنا عصامي وعظامي ،

فظن الحجاج انه أراد ان يفتخر بنفسه وبآبائه فقال :

هذا أفضل الناس .

وقضى حاجته .

ثم صار يحدّثه مدة فوجده جاهلاً – كما وُصِف – فقال له :

تصدُقني والاّ قتَلتُكَ

قال :

قل ما بدا لك وأصدقك

قال الحجاج :

كيف أجبتَنِي بما أجبتَ لما سألتُك عما سألتُك ؟

فقال الرجل :

والله لم أعلم مَنْ هو العصامي ومَنْ هو العظامي ، فخشيت أنْ أقول احدهما فأخطىء .

فقلتُ :

أقول كليهما .

فان ضرني احدهما نفعني الآخر .

فقال الحجاج :

( المقادير تُصيّر العَيي خطيبا )

وذهب قوله ليصبح من الأمثال

-3-

كَثُر اليوم ادعياء المعرفة واستطاعوا التغطية على ما ينطوون عليه مِنْ جهل ولكن السؤال الآن :

هل يمقدورهم بقاء جهلهم محجوبا عن الناس ؟

انّ ذلك لن يطول أمده على الاطلاق، وستكشف كل الاوراق .

وهنا تكمن العظة .

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