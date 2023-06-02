عصابات في شوارع بغداد – عادل الجبوري

عصابات ومافيات تحتل شوارع بغداد التجارية الحارثين وشارع سلمان فائق وشارع فلسطين وساحة بيروت مجمع الاطباء والمنصور تفرض اتاوات علي المواطنين الذين يقفون بسياراتهم علي الشوارع العامة تحت طلب المزاجية امام عيون اجهزة الامن من الشرطة ودوريات النجدة عصابات تقوم بالاعتداء علي من يمتنع عن عدم دفع الاموال اليها واجهزة الامن ساكتة عاجزة مشجعة لهم علي مايقومون به من استغلال المواطن بسكوتها عنهم لذلك فهي تشجع هذه العصابات علي استمرارهم بنهب المواطن دون حساب او رقيب لذلك ندعو معالي السيد وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد ومدير نجدة بغداد لاتخاذ الاجراءات السريعة لمتابعة الموضوع والقبض علي هذه العصابات ومنعها من استغلال المواطنين بدفع مبالغ لقاء ايقاف سياراتهم في الشوارع العامة لانها ملك المواطن وليست شوارع للايجار؟

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