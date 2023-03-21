عشرينية تلد خمسة توائم في مستشفى الزهراء

بغداد – ابتهال العربي

كشف مدير مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال التابعة الى دائرة صحة بغداد الرصافة سلام بدر سلطان عن ولادة خمسة توائم (ثلاث اناث وذكرين اثنين) لسيدة من اهالي المنطقة وقد غادرت الام وتوائمها الخمس المستشفى بصحة جيدة. وقالت رئيس الطاقم الطبي اخصائية النسائية والتوليد شيماء محمد اللامي ان (المواطنة العشرينية وهي حامل بالشهر التاسع وصلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من الام الولادة وتقلصات رحمية شديدة). وتابعت (عقب اجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة والسونار تم تحويلها الى صالة العمليات ومن ثم توليدها بعملية قيصرية ثانية لتضع توائمها الخمس ثلاث أناث واثنين ذكور واوزانهم تتراوح بين (800 – 1300 غم) ليتم بعدها تحويل الأم واطفالها الى الردهة ومراقبة وضعهم الصحي وتكملة باقي العلاج ومغادرتهم المستشفى بصحة جيدة).