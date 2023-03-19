عشرون سنة على غزو العراق في ندوة فرنسية

‭ ‬باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ (‬إرث‭) ‬الفرنسية‭ ‬المعنية‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬العراقييْن‭ ‬شاذل‭ ‬نواف‭ ‬طاقة،‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬فيه‭ ‬كفاءات‭ ‬كبيرة‭ ‬كفيلة‭ ‬بإظهار‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬المشرق‭ ‬لبلاد‭ ‬عمرها‭ ‬الاف‭ ‬السنين‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬طاقة‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬السوربون‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭ -‬في‭ ‬باريس‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬البلدان‭ ‬استعدادا‭ ‬للاستجابة‭ ‬لدورة‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اعماق‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الثقافات‭ ‬العالمية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬مؤسسة‭ -‬ارث‭- ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬رعتها‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬اوريون‭ ‬21‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬واتحاد‭ ‬الطلبة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬العراق‭.‬‭. ‬عشرون‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬ثلاثة‭ ‬خبراء‭ ‬فرنسيين‭ ‬متخصصين‭ ‬بالشأن‭ ‬العراقي‭ ‬مستعرضين‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬ذكرت‭ ‬الباحثة‭ ‬جوليت‭ ‬دوكلو‭ ‬ڤالوا‭ ‬أن‭ ‬العراقيين‭ ‬تمكنوا‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬للغزو‭ ‬من‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬استشرى‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وطوروا‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭. ‬أما‭ ‬المؤرخ‭ ‬المتخصص‭ ‬بتاريخ‭ ‬العراق،‭ ‬البروفسور‭ ‬بيير‭ ‬جون‭ ‬لويزار،‭ ‬فقد‭ ‬راى‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬تميز‭ ‬بالنزاعات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬تمكنت‭ ‬الاجيال‭ ‬العراقية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬المحن‭ ‬والنهوض‭ ‬بالقيم‭ ‬المدنية‭ ‬الضرورية‭ ‬لبناء‭ ‬الحضارة‭. ‬تحدث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬لوموند،‭ ‬يونس‭ ‬بوسينا،‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬تسليط‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الاضواء‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬العراقية،‭ ‬وألا‭ ‬يقتصر‭ ‬تناول‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬النزاعات،‭ ‬بل‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتوجهات‭ ‬المدنية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحراك‭ ‬الشبابي‭. ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬المهتمين‭ ‬بشؤون‭ ‬العراق‭. ‬