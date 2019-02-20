عشرون‭ ‬سيكارة‭ ‬تعمي‭ ‬العين‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬20‭ ‬سيجارة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يوميا،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬للعين،‭ ‬ويؤثر‭ ‬تحديدا‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬في‭ ‬تمييز‭ ‬الألوان‭. ‬وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬روتجرز‭ ‬في‭ ‬نيوجرسي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬أن‭ ‬المدمنين‭ ‬على‭ ‬التدخين‭ ‬لا‭ ‬يميزون‭ ‬بين‭ ‬الألوان،‭ ‬مقارنة‭ ‬بغير‭ ‬المدخنين‭. ‬وفي‭ ‬تجربة‭ ‬نفذتها‭ ‬الجامعة،‭ ‬شملت‭ ‬أشخاصا‭ ‬مدخنين‭ ‬وآخرين‭ ‬ليسوا‭ ‬كذلك،‭ ‬اختبر‭ ‬علماء‭ ‬قدرة‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬مستويات‭ ‬الألوان‭ ‬أثناء‭ ‬نظرهم‭ ‬لشاشة‭. ‬ووجدوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬المدخنين‭ ‬لألوان‭ ‬مثل‭ ‬الأحمر‭ ‬والأخضر‭ ‬والأزرق‭ ‬والأصفر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«صن»‭ ‬البريطانية‭. ‬وتعد‭ ‬الدراسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬التدخين‭ ‬بصعوبة‭ ‬إبصار‭ ‬الألوان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتبرت‭ ‬أبحاث‭ ‬كثيرة‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬للمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السجائر‭ ‬مثل‭ ‬كبريتيد‭ ‬الكربون‭ ‬والستايرين،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضر‭ ‬الرؤية‭. ‬وطبقا‭ ‬لبحث‭ ‬الجامعة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإن‭ ‬التدخين‭ ‬يتلف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬العين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬رؤية‭ ‬الألوان،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتسبب‭ ‬بـ»الضمور‭ ‬البقعي»‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لفقدان‭ ‬البصر‭. ‬ونقلت‭ ‬«صن»‭ ‬عن‭ ‬الطبيب‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬الصحية‭ ‬السلوكية‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬ستيفن‭ ‬سيلفرشتاين،‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬يتسبب‭ ‬بتقليص‭ ‬ثخانة‭ ‬طبقات‭ ‬الدماغ‭ ‬وإصابته‭ ‬بآفات‭ ‬تطال‭ ‬الفص‭ ‬الجبهي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬والحركة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعالج‭ ‬الرؤية‭.‬