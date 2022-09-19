عشرة متهمين بقبضة الأمن في إطار مسك النفط المهرّب إلى الخارج

بغداد – الزمان

قبضت مديرية شرطة الطاقة، على عشرة متهمين، مع ضبط 11 سيارة صهريج في ثلاث محافظات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (في ظل جهود قطعات شرطة الطاقة، في ملاحقة عصابات المتاجرين بالمشتقات النفطية، بمختلف المحافظات، قبضت مفارز المديرية، على عشرة مجرمين بتهم مختلفة، مع صهاريج لتهريب النفط)، واضاف ان (الفوج الأول التابع للمديرية بالإشتراك مع مركز شرطة نفط كركوك، سيطروا عى خمس سيارات، تحمل النفط، مع خمسة متهمين)، مشيراً الى ان (قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط، في سيطرات الصقور، الشعب، التاجي، قبضت ايضا خمسة اخرين مع اربع سيارات، محملة بمادة النفط، في العاصمة، لعدم وجود موافقات رسمية وتزوير بالأختام)

منتوج نفطي

وبين ان (مركز شرطة نفط شمال بغداد، ضبط متهمين اثنين في سيارتهما، بمنطقة سبع البور شمالي العاصمة، محملتين بمنتوج نفطي، وذلك لعدم وجود موافقات رسمية)، لافتاً الى ان (مركز شرطة نفط الزبير في البصرة، تمكن ايضا من ضبط عجلة محملة بمنتوج نفطي في القضاء، لعدم وجود اي اوراق رسمية ثبوتية)، واكدت المديرية بحسب البيان ان (جميع المتهمين سيمثُلون امام القضاء ويُحاسبون وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لعام 2008 ). في غضون ذلك، ضبط قسم التحري ومكافحة التهريب، في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، التابع لهيئة الكمارك، 14 شاحنة مخالفة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، ضبط 14 شاحنة عند سيطرتي الشعب و التاجي، محملة بمواد احتياطية و اثاث منزلي و زيوت محركات و ملابس، جميعها مخالفة للتعليمات، حسب قانون الكمارك المرقم 23 لعام 1984) واضاف ان (العملية نُفذت بالتعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني العراقي / مديرية الأمن الإقتصادي). وضبط قسم التحري، التابع للمديرية ثمان شاحنات محملة بمواد تبريد مركزي و عصير مستورد و مواد منزلية متنوعة و طابوق حراري، مخالفة للشروط و الضوابط الإستيرادية. وبحسب البيان فإن (مديرية الكمارك/ المنطقة الشمالية، تستمر في تكثيف العمل الكمركي في قطع طرق التهريب كافة، ومكافحة التهرب من دفع الرسوم الكمركية)، وتابع ان (العملية جاءت بمشاركة شرطة الكمارك)، مبيناً ان (الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين).