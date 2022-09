عشرة أشخاص أو أماكن أو أشياء تستمد أسمها من الملك تشارلز الثالث 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬أو‭ ‬أشياء‭ ‬تستمد‭ ‬اسمها‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجديد‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬

جزيرة‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز

هي‭ ‬جزيرة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬لها‭ ‬مناخ‭ ‬شديد‭ ‬البرودة،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬نونافوت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كندا‭.‬

اكتُشفت‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬9521‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬78‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أكبر‭ ‬الجزر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1932،‭ ‬ثم‭ ‬أعيد‭ ‬اكتشافها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭. ‬وسميت‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬حينها‭.‬

الأميرة‭ ‬شارلوت

ولدت‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015،‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬وليام،‭ ‬الابن‭ ‬الأكبر‭ ‬لتشارلز،‭ ‬وتدعى‭ ‬شارلوت‭ ‬إليزابيث‭ ‬ديانا،‭ ‬تكريما‭ ‬لوالدي‭ ‬الوريث‭ ‬الحالي‭ ‬للتاج‭ ‬وللملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬

وبموجب‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخلافة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتخطاها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الخلافة‭ ‬شقيقها‭ ‬الأصغر‭ ‬الأمير‭ ‬لويس‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

نهر‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭ ‬الجليدي

يمتد‭ ‬هذا‭ ‬النهر‭ ‬الجليدي‭ ‬في‭ ‬أنتركتيكا،‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬18‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الشمال‭. ‬وتمت‭ ‬تسميته‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بعثة‭ ‬نيوزيلندية‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1961‭-‬1962‭.‬

الضفدع‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز

اكتُشف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الضفادع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بين‭ ‬عينات‭ ‬جُمعت‭ ‬لمتحف،‭ ‬ويحمل‭ ‬الاسم‭ ‬العلمي‭ ‬hyloscirtus princecharlesi‭. ‬وعُثر‭ ‬عليه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الإكوادور،‭ ‬وسُمي‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهود‭ ‬الأمير‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬حماية‭ ‬الغابة‭ ‬البكر‭ ‬ومكافحة‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭.‬

‭”‬كأس‭ ‬الجمرة‭”‬

‭”‬كأس‭ ‬الجمرة‭” “‬Carbuncle‭ ‬Cup‭” (‬على‭ ‬اسم‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الدمائل‭ ‬الجلدية‭)‬،‭ ‬هي‭ ‬تسمية‭ ‬لجائزة‭ ‬معمارية‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬Building‭ ‬Design‭ ‬لأقبح‭ ‬مبنى‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ12‭ ‬السابقة‭. ‬واستوحي‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬من‭ ‬توصيف‭ ‬ساخر‭ ‬أعطاه‭ ‬تشارلز‭ ‬سنة‭ ‬1984‭ ‬لمشروع‭ ‬كان‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬متحف‭ ‬ناشونال‭ ‬غاليري‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بإدارة‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬به‭.‬

صندوق‭ ‬الأمير‭ ‬الائتماني

أنشأ‭ ‬تشارلز‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفع‭ ‬7500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬تقاضاها‭ ‬كتعويض‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬البحرية‭. ‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والتحفيز‭ ‬للشباب‭ ‬المحرومين‭ ‬بتقديم‭ ‬التدريب‭ ‬والرعاية‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬لهم‭. ‬وساعدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مهنة‭.‬

سينما‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز

هذه‭ ‬القاعة‭ ‬السينمائية‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬ليستر‭ ‬سكوير‭ ‬بلندن،‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإصدارات‭ ‬السينما‭ ‬البريطانية‭. ‬وتستضيف‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬بانتظام‭ ‬عروضاً‭ ‬لنسخ‭ ‬على‭ ‬نسق‭ ‬الكاريوكي‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬شهيرة‭ ‬مثل‭ “‬The‭ ‬Sound‭ ‬of‭ ‬Music‭” ‬و‭”‬Grease‭” ‬و‭”‬The‭ ‬Rocky‭ ‬Horror‭ ‬Picture‭ ‬Show”،‭ ‬ويحضر‭ ‬المتفرجون‭ ‬غالبا‭ ‬متنكرين‭.‬

وكانت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬مسرحاً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬سينما‭ ‬للأفلام‭ ‬الإباحية‭.‬

حاملة‭ ‬طائرات

أُطلقت‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ “‬اتش‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬برنس‭ ‬اوف‭ ‬ويلز‭” ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وهي‭ ‬مماثلة‭ ‬لحاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسماة‭ ‬تيمناً‭ ‬بالملكة‭ ‬إليزابيث‭ (“‬اتش‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬كوين‭ ‬إليزابيث‭”). ‬وهما‭ ‬أكبر‭ ‬سفينتين‭ ‬حربيتين‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬البريطاني‭.‬

ويمكن‭ ‬للسفينة‭ ‬البالغ‭ ‬وزنها‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬36‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬F‭-‬35B‭ ‬وأربع‭ ‬طوافات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ “‬مرلين‭”. ‬وتوجّب‭ ‬وقف‭ ‬حركتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬فنية،‭ ‬بينها‭ ‬خصوصاً‭ “‬أضرار‭ ‬جسيمة‭” ‬طالت‭ ‬مروحة‭ ‬الدفع،‭ ‬وأعيدت‭ ‬إلى‭ ‬بورتسموث‭.‬

قاطرة‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭ ‬البخارية

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬أقوى‭ ‬قاطرة‭ ‬بخارية‭ ‬بريطانية‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬يعيد‭ ‬إنشاء‭ ‬قاطرة‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬تشارلز‭ ‬مؤيداً‭ ‬قوياً‭ ‬للمشروع،‭ ‬وسُميت‭ ‬القاطرة‭ ‬باسمه‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخامس‭ ‬والستين‭.‬

الرحلة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬نيبال

أُطلقت‭ ‬تسمية‭ “‬الرحلة‭ ‬الملكية‭” (‬Royal‭ ‬Trek‭) ‬تيمناً‭ ‬بتشارلز‭ ‬بعدما‭ ‬استكشف‭ ‬الأمير‭ ‬والمحيطون‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬عام‭ ‬1980‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬مدينة‭ ‬بوخارا‭ ‬بمنطقة‭ ‬أنابورنا،‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬أيام،‭ ‬ويصل‭ ‬علوه‭ ‬إلى‭ ‬2200‭ ‬متر‭.‬

يوجد‭ ‬أيضاً‭ ‬نقطة‭ ‬جبلية‭ ‬تسمى‭ “‬تشارلز‭ ‬بوينت‭” ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬نيبال،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بإطلالة‭ ‬بانورامية‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭.‬