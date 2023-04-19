جامو وكشمير تحققان نمواً خلال العام

عشرة آلاف هندي يؤدون فريضة الحج للموسم الجاري

نيودلهي – رحيم الشمري

ديالى- غيداء الشمري

تم استلام أكثر من 14 ألف طلب عام 2023 من ولاية كشمير الهندية ، لاداء فريضة الحج ، بلغت اعمار 1320 حاج فوق 70 سنة ، وضم 132 امرأة بدون محرم ، حسب مسؤول تنفيذي هندي ويتم حاليا رفع قائمة الحجاج المختارين .

وللمرة الأولى ، سُمح للنساء اللاتي ليس لديهن محرم بالذهاب لأداء فريضة الحج ، تم اختيار 132 متقدّمة بدون محرم ، و1320 شخصًا فوق سن 70 عامًا ضمن الفئة المشمولة ، واستلام 14000 طلبًا للحج 2023 من أهالي ولاية كشمير في وقت سابق ، منعت الحكومة السعودية الحجاج الراغبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا في ضوء وباء كوفيد في عامي 2020 و2021 وأعلنت الحكومة السعودية مؤخرًا أن الحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا سيُمنحون الأولوية ، ولأول مرة السعودية كما سمحت الحكومة للحاجات بدون محرم بأداء فريضة الحج . وتم إجراء سحب القرعة من خلال الاختيار الرقمي العشوائي حسب بيان رسمي صادر عن بيت الحج في كشمير ، وأن قائمة الحجاج الراغبين في الحج ستنشر لاحقاً جانب تحميلها على الموقع الرسمي للجنة الحج www.jkshc.org ووفرت 25 نقطة جسر للحجاج عبر كشمير ، وكان مفيدًا للعديد من الحجاج في الحصول على جواز سفر واحد في أقرب وقت ممكن ، وسيقوم مسؤولوا بيت الحج بتسهيل الحجاج من كشمير بكل الوسائل .

وأعلنت الحكومة السعودية قبل شهر منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من أداء فريضة الحج لعام 2023وكانت لجنة الحج الهندية ذكرت أن الحكومة السعودية قررت عدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ، والعمر محاولة لضمان سلامتهم ، حيث أتاحت لجنة الحج الهندية بعد إجراء مداولات مع الحكومة السعودية نماذج طلبات الحج على الإنترنت مجانًا ، وأعلنت أيضًا أن الحج العام الحالي يكون أرخص بمبلغ 80.000 روبية ، ويتعين على كل حاج دفع 3.70 روبية إلى 3.80 روبية لأداء فريضة الحج .

نمو وتقدم

حسب البيانات والمعلومات لمعايير تسجيل النمو والتقدم خلال 2023- 2022 سجلت منطقة اتحاد جامو وكشمير أعلى تدفق للأموال ، لتصل قيمتها إلى 8.938 كرور روبية ، وتشغيل الاف الاشخاص في إطار المخططات المركزية للرعاية ، وإنجاز إنفاق أكبر قدر من الأموال وتوفير فرص عمل 2.63.595 وتلقت منطقة الاتحاد 7.655 كرور روبية خلال سنوات 2021-2022، والتي تم تعزيزها إلى 8.938 كرور روبية خلال السنة المالية السابقة ، مسجلة نموًا بنسبة %15 تقريبًا .

وتخضع عمليات الانفاق لتدقيق الصرف المالي مع بنك الاحتياطي الهندي ومكتب المحاسب العام لولاية جامو وكشمير ، وتفاصيل الوظائف المتولدة خلال عام واحد 2.53.158 وسجل زيادة قدرها 10.437 فرصة لكسب العيش في كشمير هذا العام ، وفيما يتعلق بتحصيل الإيرادات بموجب ضريبة السلع والخدمات لشهر مارس 2023 سجلت الولاية نموًا بنسبة 29.42 % أكثر من الولايات بالقارة الهندية ، في البنجاب 10.37 شانديغار10.09 دلهي 17.72 راجستان 15.80 هيماشال براديش 8.11وهاريانا 16.93 .

خطوات جعل تحول سريناغار من مدينة مدمرة إلى مدينة ذكية ، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير على قدم المساواة مع المدن الرئيسية في الهند ، عندما ألغى المركز الوضع الخاص لجامو وكشمير وقسم الولاية إلى منطقتين اتحاديتين اغسطس 2019كانت سريناغار مشهورة بمراقبة عمليات الإغلاق وشهدت رشق الحجارة والانفصاليين يلقون خطابات مناهضة للقومية في قلب البلد ، مدينة لم يكن أي حادث إغلاق أو رشق حجارة في سريناغار ، خلال السنوات الثلاث الماضية .

لم يلقي أي انفصالي محاضرة تدعو إلى الفتنة أو الانفصال أو الإخلال بالسلام ، بدلاً من ذلك ، أصبحت المدينة نابضة بالحياة وتعج بالنشاط ، لقد استعادت بريقها المفقود ، ومن المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في مايو 2023 , هناك أكثر من 80 مشروعًا إنشائيًا قيد التنفيذ حاليًا في جميع أنحاء المدينة ، يتم تنشيط سريناغار من خلال إعادة بناء الطرق الرئيسية والمسارات ومسارات الدراجات وأنظمة الصرف الصحي ، بمجرد اكتمال العمل ، ستمنح العاصمة الصيفية لجامو وكشمير مظهرًا جديدًا مع مرافق محسّنة وبيئة نظيفة .

ميزانية المشروع

تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع ، وفقًا للمسؤولين ، 3000 كرور روبية ، تم تخصيص 2000 كرور روبية منها بالفعل للإدارات التنفيذية ، التي تعمل في مشاريع مختلفة ، ولديها ميزانية تبلغ حوالي 1000 روبية ، الكرور عشرة ملايين ، يتضمن التطوير مشاريع تهدف إلى تحسين التنقل الحضري والطرق ، وتطوير مرافق النقل العام في جميع أنحاء المدينة ، يشير تحول سريناغار من مدينة مقفرة إلى مركز أعمال نابض بالحياة إلى عودة الحياة الطبيعية لـولاية جامو وكشمير ، التي ابتليت بالإرهاب منذ ثلاثة عقود .

منذ عام 1990 إلى 2019 ? كانت هناك مواجهات عديدة بين قوات الأمن والإرهابيين في سريناغار ، بما في ذلك لال تشوك قلب المدينة ، لا يضيع الإرهابيون الوقت في تدمير العاصمة الصيفية للولاية ، وتنفيذ هجمات انتحارية وإلقاء قنابل يدوية في مناطق مزدحمة ، ومع افتتاح العديد من مراكز التسوق العصرية في السنوات الثلاث الماضية ، شرعت الحكومة في مهمة لمحو ندوب الماضي ، وتم تجديد وترميم العديد من المباني التاريخية ، تجتذب سريناغار الهادئة والناشئة آلاف السياح ، مما يوفر دفعة مطلوبة بشدة للاقتصاد المحلي ، من نواح كثيرة ، يعد مشروع المدينة الذكية الجاري خطوة نحو استعادة سريناغار القديمة ، عندما كان كل شيء هادئًا للغاية .

يذكر تم قبول سريناغار في شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو فئة الحرف والفنون الشعبية في نوفمبر 2021 ? كانت المدينة الوحيدة في الهند التي حصلت على التكريم ، وواحدة من 49 مدينة في جميع أنحاء العالم ، تضمنت الشبكة ما مجموعه 246 مدينة حتى عام 2021 ? الهدف إنشاء مدن مرنة ومستدامة ومستقبلية ، محليًا تدعم سريناغار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 .