عشرة‭ ‬طرق‭ ‬للخلاص‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ندرج‭ ‬هنا‭ ‬10‭ ‬طرق‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬تقريبا،‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬أدوية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬„هيلث‭ ‬آند‭ ‬بريتي“‭.‬

ممارسة‭ ‬الرياضة

كلما‭ ‬قمت‭ ‬بزيادة‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬والتنفس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬تمرينات‭ ‬بسيطة‭ ‬(مثل‭ ‬صعود‭ ‬الدرج‭ ‬أو‭ ‬المشي)،‭ ‬يصبح‭ ‬قلبك‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المضخات‭ ‬تعمل‭ ‬بجهد‭ ‬أقل،‭ ‬وهذا‭ ‬يقلل‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الشرايين،‭ ‬ويقلل‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

إنقاص‭ ‬الوزن

ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬البدناء،‭ ‬ممن‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬إنقاص‭ ‬أوزانهم‭. ‬لكن‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬البدانة،‭ ‬فيجب‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تهتم‭ ‬بممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام‭ ‬لتجنب‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭.‬

أثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬أن‭ ‬الأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬ذات‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬والسكريات‭ ‬المنخفضة‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات،‭ ‬الأرز‭ ‬والمكرونة‭ ‬والخبز

تقليل‭ ‬الملح

يوصي‭ ‬الأطباء‭ ‬بتناول‭ ‬أغذية‭ ‬غنية‭ ‬بالبوتاسيوم،‭ ‬مثل‭ ‬الحليب‭ ‬والسمك‭ ‬والموز‭ ‬والمشمش‭ ‬والبرتقال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬تأثير‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يخض‭ ‬أي‭ ‬توترات‭ ‬قد‭ ‬تصيب‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

تقليل‭ ‬الأطعمة‭ ‬الجاهزة

يأتي‭ ‬معظم‭ ‬الملح‭ ‬غير‭ ‬اللازم‭ ‬للجسم‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصنعة‭ ‬والجاهرة،‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬والحساء‭ ‬المعلب‭ ‬والبيتزا‭ ‬والرقائق‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفيفة‭. ‬فالأطعمة‭ ‬منخفضة‭ ‬الدهون‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الملح‭.‬

وقف‭ ‬التدخين

المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬التبغ‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إتلاف‭ ‬جدران‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وتضييق‭ ‬الشرايين‭. ‬وتتسبب‭ ‬الشرايين‭ ‬المتصلبة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬وهذا‭ ‬ينسحب‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتدخين‭ ‬السلبي‭.‬

الحد‭ ‬من‭ ‬الإجهاد

نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬أصبحت‭ ‬فيها‭ ‬المتطلبات‭ ‬كثيرة،‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬الأسرة‭ ‬وحتى‭ ‬السياسة،‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬كلها‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أجهزتنا‭ ‬الحيوية‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬ضرورة‭ ‬تقليل‭ ‬الإجهاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صحتك‭.‬

جرّب‭ ‬التأمل‭ ‬أو‭ ‬اليوغا

عليك‭ ‬بممارسة‭ ‬التأمل‭ ‬أو‭ ‬اليوغا،‭ ‬فهمكا‭ ‬يساعدانك‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬ضغط‭ ‬الحياة‭. ‬وأثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬اليوغا‭ ‬والتأمل‭ ‬يلعبان‭ ‬دورا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وكذلك‭ ‬نفسية‭ ‬الإنسان‭.‬

تناول‭ ‬بعض‭ ‬الشوكولاتة

أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬السوداء‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الكاكاو‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬السوداء‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬الطبية

تعمل‭ ‬الأعشاب‭ ‬الطبيعية‭ ‬سواء‭ ‬تناولتها‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬مغلية،‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬النباتات‭ ‬الطبيعية‭ ‬الحبة‭ ‬السوداء‭ ‬وزيت‭ ‬السمسم‭ ‬ومستخلصات‭ ‬الطماطم‭.‬