عشاق الطعام يكسبون ثلاثة عشر مطعما كنديا على اللائحة العالمية

مونتريال‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نشر‭ ‬دليل‭ ‬ميشلان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مراجع‭ ‬عشاق‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تصنيفاته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬مسلطاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬74‭ ‬مطعماً‭ ‬في‭ ‬تورونتو‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬كندية‭. ‬ومنح‭ ‬مفتشون‭ ‬تابعون‭ ‬للدليل‭ ‬تصنيف‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬مطعماً‭ ‬لتقديمها‭ “‬مأكولات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬تستحق‭ ‬زيارتها‭”‬،‭ ‬وتصنيف‭ ‬نجمتين‭ ‬لمطعم‭ ‬واحد‭ ‬لتوفيره‭ “‬طبخاً‭ ‬ممتازاً،‭ ‬يستحق‭ ‬الزيارة‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬الدليل‭. ‬وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬دليل‭ ‬ميشلان‭ ‬غويندال‭ ‬بولينيك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ “‬تورونتو‭ ‬تظهر‭ ‬أنها‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاختيار‭ ‬الأول‭ ‬لدليل‭ ‬ميشلان‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الكندي‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ “‬تنوع‭ ‬المطابخ‭”‬‭ ‬فيها‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ “‬الروح‭ ‬العالمية‭” ‬للمدينة‭. ‬وبدأ‭ ‬مفتشون‭ ‬تابعون‭ ‬للدليل‭ ‬منذ‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بزيارة‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الكندية‭ ‬لتقويمها،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتصنيفها‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬يبقيها‭ ‬الدليل‭ ‬سرية‭. ‬وتوفر‭ ‬المطاعم‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬تصنيفات‭ ‬الدليل،‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المطابخ‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬المأكولات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬فن‭ ‬الطهو‭ ‬المعاصر‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الإيطالية‭ ‬والمطبخ‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬حازت‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬اطباقه‭ ‬عدد‭ ‬التصنيفات‭ ‬الأكبر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬نجمتي‭ ‬ميشلان‭. ‬وأشاد‭ ‬دليل‭ ‬ميشلان‭ ‬كذلك‭ ‬بجودة‭ ‬فن‭ ‬الطهو‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مطعماً‭ ‬يوفر‭ ‬أطباقاً‭ ‬بأسعار‭ ‬مقبولة‭. ‬ومنح‭ ‬الدليل‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى‭ ‬الاولى‭ ‬عن‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة،‭ ‬والثانية‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬خبير‭ ‬نبيذ‭ ‬والثالثة‭ ‬عن‭ ‬جودة‭ ‬مشروبات‭ ‬الكوكتيل‭.‬

وقال‭ ‬بولينيك‭ ‬ان‭ “‬تورنتو‭ ‬تشكل‭ ‬أصلاً‭ ‬مكاناً‭ ‬متعدد‭ ‬الثقافات‭ ‬يلتقي‭ ‬فيه‭ ‬الناس‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والفنون‭ ‬والطبيعة‭ ‬فيها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬حالياً‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬لعشاق‭ ‬الطعام‭”.‬