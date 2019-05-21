عسكر ابو الباگلة- شامل حمد الله بردان

كان وزنه يقرب من تسعين كيلو غراما، يرتدي دشداشة رصاصية حولها نطاق عسكري تدلى منه كيس من القماش لوضع النقود، يلف شماغا على رأسه الضخم وقد حدد شاربيه بحيث ارتسما خطين رفيعين اسفل انف ضخم وفوق فم كبير، يدفع عربة ويتكئ عليها ولا ينادي على الباقلاء المسلوقة، فهو يوقت دخوله الشارع مع رجوع الطلاب من وجبة الدراسة بعد الظهر، وبأمكان الطفل ان يأكل مباشرة على العربة بخمس وعشرين او بخمسن فلسا، ويمكن ان يأخذ مايريد في كيس.

قيل ان زوجته ماتت جراء هلعها يوم قصفت طائرات اسرائيلية مفاعل تموز، فلقد كان نصيب المسكينة ان ترتعد خوفا ثم تفارق الحياة عندما حلقت احدى الطائرات منخفضة فوق طريق تصادف ان زوجة عسكر تقطعها لشراء الباقلاء لزوجها.

عسكر يشبه احد مطربي فرقة الريف سمرة داكنة وتقاطيع وجه، وصوته خشن عندما يتكلم، وعيناه لا تعير الشاري اهتماما، هو ينظر لك لتقول بخمس وعشرين او خمسين وتأكل على العربة او بكيس، و الجواب هو صوت” اممم”!

بين فترة واخرى، يفتح بابين صغيرين في خلفية العربة ليكبس ضغط النفط في ” الپريمز″ ويعود لاخذ النقود من شار جديد، او ليغسل الصحون.

على جانبي العربة الحمراء ذات العجلات الثلاث وفي مقدمتها كتب عسكر بخط واضح غير متناسق او كتب له احدهم” الله هم انصرنا على العدو….” وليس “اللهم” ومعروف يومها من كان العدو.

قصة وفاة زوجة عسكر سبقت الكتابة على العربة، ولست متأكدا ان كان عسكر يعلق صورة معدنية صغيرة لصدام حسين في دشداشته ام لا، لكن الكتابة جلبت انتباه كثيرين و انا منهم، لم هذه ال” الله هم” و لم الخطأ الاملائي، رغم انه بدا غير مقصود؟!

كانت الحرب قد اشتدت وبدأت اعمار بمثل عمر عسكر و اقل تساق للجيش الشعبي، وجاءت ايام خلا فيها الشارع الا من شيوخ وعسكر على عربته، وان جاء الصيف تحول الى بيع مرطبات- وان كانت كلمة مرطبات انيقة جدا.

وهو لم يكن يزيد على سلام مقتضب يلقيه على شيــــوخ المنطقة الذين يتخذون الرصيف بما يشبه دار الــــتدوة، واحيانا قليلة جدا يبعث عسكر بكمية من الباقلاء للجالسين على الرصيف من باب التألف ربما، فواضح يومها انه لا يريد لعلاقته مع الناس ان تتطور.

بالمناسبة اسم عسكر ربما لم يكن اسمه، لكننا وجدنا من يقول جاء عسكر، ذهب عسكر، الباقلاء اللذيذة لا يبيعها الا عسكر.

نحن يومها مثل سائــــر اطفال جيــــلنا نسبق الاســــم بكـــلمة” حجي” ولما كنا نقول له: شلونك حجي عسكر؟ لم يكن يرد بأكثر من” هله”.

كالعادة فأن قصصنا و مشاهدتنا لا تنتهي نهاية سعيدة ابدا، فعسكر قضى نحبه ونصبت خيمة للعزاء امام داره، ويومها كانت اللافتات السود المكتوبة بالابيض حكرا على ضحايا القادسية ويومها كانوا شهداء.

تناول الشيوخ على الرصيف سيرة عسكر لما مات بسرعة، فصرح احدهم انه لم يسق للجيش الشعبي لانه كتب على عربته عبارة ” الله هم انصرنا على العدو ..”

بعد ايام مررت من امام داره في طريقي للمدرسة، و ما غادرتني صورة باب الدار المشرعة و مياه غسل تنحدر للشارع تحت العربة التي اصطفت بجنب جدار، وقد خيمت كأبة واضحة الملامح يبدو سوادها ليس بالثياب فقط بل بالظل الذي يشي بغياب معيل البيت الى لا رجعة، وحتى اكمل تأثري ساعتها سألت طفلا كان يعدو، هل هذا بيت عسكر؟

فرد قائلا: باگلة لووووووز.