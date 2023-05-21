عزيمتنا‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬سيلتزم‭ ‬بقيود استخدام‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭ ‬16

اعتراف‭ ‬خجول‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بخسارة‭ ‬باخموت‭ ‬بايدن‭:‬بوتين‭ ‬لن‭ ‬يكسر

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)- ‬هيروشيما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان

‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكسر‮»‬‭ ‬عزيمة‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وصرح‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬لنظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الداعمة‭ ‬لكييف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يضعف‭. ‬لن‭ ‬يكسر‭ ‬بوتين‭ ‬عزيمتنا‭ ‬كما‭ ‬اعتقد‮»‬‭.‬

و‭ ‬حصل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬تعهدات‭ ‬جديدة‭ ‬بمعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬دبلوماسي‭ ‬‮«‬ثابت‮»‬‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تعاني‭ ‬انتكاسة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭.‬

وخلال‭ ‬لقاء‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع،‭ ‬حصل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬أميركي‭ ‬بتسليم‭ ‬بلاده‭ ‬ذخيرة‭ ‬ومدفعية‭ ‬ومدرّعات‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬375‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضوء‭ ‬أخضر‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬لإمداد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬تطالب‭ ‬بالحصول‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تسيطر‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬‮«‬ضئيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬أنها‭ ‬استولت‭ ‬عليها،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تواصل‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬أطرافها‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نسيطر‭ ‬حاليا‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬ضئيل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬باخموت،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬الدفاع‭ ‬عنها‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬إمكان‭ ‬دخول‭ ‬المدينة‭ ‬إذا‭ ‬تغيّر‭ ‬الوضع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬سيرسكي‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬باخموت‭ ‬ونقترب‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬تطويق‭ ‬تكتيكي‮»‬‭ ‬مؤكّدا‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‮»‬‭ ‬عنها‭.‬

وأكدت‭ ‬روسيا‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حررت‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أطول‭ ‬المعارك‭ ‬وأشرسها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزوها‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحتلها‮»‬‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وصرّحت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬طوّقت‭ ‬جزئيا‮»‬‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬بعد‭ ‬الاختراق‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭ ‬وجنوبها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬رجاله‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬سقوط‭ ‬المدينة،‭ ‬أكد‭ ‬مجددا‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬شبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬حدودها‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الأحد‭ ‬بإجلاء‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬فتاة،‭ ‬من‭ ‬باخموت‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ (…) ‬وسط‭ ‬الألغام‭ ‬وتحت‭ ‬نيران‭ ‬المحتلين‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬الوزارة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اجلاؤهم‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬جحيم،‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬دعائي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬منتقدة‭ ‬رسائلها‭ ‬‮«‬المناهضة‭ ‬للصين‮»‬‭ ‬و»المناهضة‭ ‬لروسيا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬دعوا‭ ‬الى‭ ‬اجتماعهم‭ ‬زعيم‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬الذي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليه‭ ‬وحوّلوا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬الى‭ ‬عرض‭ ‬دعائي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬الخلاصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للقمة‭ ‬كانت‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬المليئة‭ ‬بالرسائل‭ ‬المناهضة‭ ‬لروسيا‭ ‬والمناهضة‭ ‬للصين‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

ورأت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬السبع‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬حاضنة‭ ‬يتم‭ ‬فيها،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الأنغلو‭-‬ساكسونيين،‭ ‬التخطيط‭ ‬لمبادرات‭ ‬مدمّرة‭ ‬تقوّض‭ ‬الاستقرار‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬نفوذ‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬يرغم‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إثارة‭ ‬الهستيريا‭ ‬المناهضة‭ ‬لروسيا‭ ‬والمناهضة‭ ‬للصين‮»‬،‭ ‬مبدية‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تتشارك‭ ‬تقييمنا‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬ونشاطاتها‭ ‬المدمّرة‮»‬‭.‬