عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬أوامر‭ ‬بمواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اذا‭ ‬اقتحمت‭ ‬مناطق‭ ‬السلطة‭ ‬

القاهرة تنتظر الوزير الأمريكي لعقد اجتماع رباعي ودحلان:حل الدولتين انتهى
القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني مصري لمراسل الزمان في القاهرة أمس أن استعدادات مكثفة تجري الآن لعقد اجتماع آخر في شرم الشيخ يضم كلا من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد تعثر اجتماع العقبة في الوصول إلى تهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومواصلة المستوطنين الإسرائيليين بمواصلة اقتحام المناطق التي تسيطر عليها قوات السلطة الفلسطينية بحماية القوات الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعدم الالتزام بما تمّ التوصل إليه في العقبة. وكانت منظمة التحرير امتدحت اجتماع العقبة . ومن المنتظر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي إلى القاهرة خلال الأيام القادمة في إطار جولة يقوم بها في المنطقة للإعداد لهذا الاجتماع، وأضاف المصدر أن مصر سوف تبلغ الولايات المتحدة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف عملية الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون لأراضي السلطة الفلسطينية والتوقف عن إقامة وحدات استيطانية جديدة، فيما هددت السلطة الفلسطينية بعدم حضور الاجتماع إذا لم تقم الإدارة الأمريكية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي السياق ذاته أكد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للزمان أن السلطة الفلسطينية أصدرت اوامرها لقوات الأمن الفلسطينية بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية في حالة اقتحامها مناطق السلطة الفلسطينية. وأضاف أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لازال متوقفا، ونفى الأحمد وجود اتفاق بين السلطة وإسرائيل على سحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن. ولفت الى أن الاتفاق الوحيد مع الإدارة الأمريكية هو وقف الاستيطان وهو ما سبق أن وافقت عليه الإدارة الأمريكية، ولكنها لم تلتزم بتطبيقه. وأكد الأحمد أن هدفنا هو التوصل لحل الدولتين ولكن الاستيطان في الأراضي المحتلة يعرقل تنفيذ هذا . وفي المقابل أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن حل الدولتين انتهى ومن الوهم التمسك به، لأن إسرائيل دمرت إمكانية قيام حل الدولتين بعد أن أصبحت أراضي الضفة الغربية مليئة بالمستوطنات التي تعرقل إقامة أي دولة فلسطينية قابلة للحياة والبديل هو قيام دولة واحدة بحقوق متساوية وعلينا إقناع الشعب الإسرائيلي بذلك كما ان المجتمع الدولي يمكن أن يتقبل ذلك، وطالب دحلان بالعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية وتجاوز أخطاء الماضي .