عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬أوامر‭ ‬بمواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اذا‭ ‬اقتحمت‭ ‬مناطق‭ ‬السلطة‭ ‬

​القاهرة‭ ‬تنتظر‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬رباعي‭ ‬ودحلان‭:‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬انتهى

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬مكثفة‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬ومواصلة‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بمواصلة‭ ‬اقتحام‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بحماية‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتصريحات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بما‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العقبة‭. ‬وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬امتدحت‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ . ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للإعداد‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تبلغ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بضرورة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوقف‭ ‬عملية‭ ‬الاقتحامات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المستوطنون‭ ‬لأراضي‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬وحدات‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة،‭ ‬فيما‭ ‬هددت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعدم‭ ‬حضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للالتزام‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أصدرت‭ ‬اوامرها‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اقتحامها‭ ‬مناطق‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لازال‭ ‬متوقفا،‭ ‬ونفى‭ ‬الأحمد‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قرار‭ ‬إدانة‭ ‬الاستيطان‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الوحيد‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬الاستيطان‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بتطبيقه‭.‬‭ ‬وأكد‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬ولكن‭ ‬الاستيطان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬يعرقل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ . ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬القيادي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬انتهى‭ ‬ومن‭ ‬الوهم‭ ‬التمسك‭ ‬به،‭ ‬لأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دمرت‭ ‬إمكانية‭ ‬قيام‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬أراضي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مليئة‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة‭ ‬والبديل‭ ‬هو‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬بحقوق‭ ‬متساوية‭ ‬وعلينا‭ ‬إقناع‭ ‬الشعب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بذلك‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتقبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وطالب‭ ‬دحلان‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتجاوز‭ ‬أخطاء‭ ‬الماضي‭ .‬