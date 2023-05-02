عرّاب الذكاء الاصطناعي.. يترك غوغل للتنبيه من مخاطر التكنولوجيا

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬عالم‭ ‬كمبيوتر‭ ‬يلقب‭ ‬بـ‭”‬عرّاب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭” ‬ترك‭ ‬وظيفته‭ ‬في‭ ‬غوغل‭ ‬للتنديد‭ ‬علناً‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وقال‭ ‬جيفري‭ ‬هينتون،‭ ‬الذي‭ ‬ابتكر‭ ‬تقنية‭ ‬أساسية‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ “‬مخاطر‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والإنسانية‭”.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الاثنين‭ “‬أنظروا‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وكيف‭ ‬هو‭ ‬الآن‭”‬،‭ “‬تخيلوا‭ ‬كيف‭ ‬ستتقدم‭ ‬الأمور‭ ‬قياساً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مخيف‭”.‬

قال‭ ‬هينتون‭ ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تدفع‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بسرعة‭ ‬خطيرة،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬ونشر‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭.‬

وأوضح‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬أنه‭ “‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيل‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬منع‭ ‬الجهات‭ ‬السيئة‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬لأمور‭ ‬سيئة‭”.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بدأت‭ ‬غوغل‭ ‬و‭”‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬المطورة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬الشهير‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬تستخدم‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬البرمجيات‭ ‬السابقة‭.‬

وأبدى‭ ‬هينتون‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬للصحيفة،‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬النواحي‭ ‬بسبب‭ ‬كمية‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تحللها‭.‬

وقال‭ “‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭”.‬

وفيما‭ ‬استُخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدعم‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬فإن‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ ‬مثل‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬قد‭ ‬يعرض‭ ‬وظائف‭ ‬للخطر‭.‬

وقال‭ ‬هينتون‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬تجنّب‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬شاقة‭”‬،‭ ‬لكنها‭ “‬قد‭ ‬تأخذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭”.‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬العالِم‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬المحتمل‭ ‬لمعلومات‭ ‬مضللة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬قائلاً‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬إن‭ ‬الشخص‭ ‬العادي‭ “‬لن‭ ‬يعود‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬الأخبار‭ ‬الصادقة‭”.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬هينتون‭ ‬أبلغ‭ ‬غوغل‭ ‬باستقالته‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

شكر‭ ‬جيف‭ ‬دين،‭ ‬كبير‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ “‬غوغل‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” (‬وحدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬العملاقة‭)‬،‭ ‬هينتون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ “‬بصفتنا‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬مبادئ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬ملتزمين‭ ‬بنهج‭ ‬مسؤول‭ ‬تجاه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”‬‭.‬

وأضاف‭ “‬نحن‭ ‬نتعلم‭ ‬باستمرار‭ ‬لفهم‭ ‬المخاطر‭ ‬الناشئة‭ ‬بينما‭ ‬نبتكر‭ ‬بجرأة‭ ‬أيضاً‭”.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬دعا‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ومجموعة‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬موقتاً‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإتاحة‭ ‬الوقت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭.‬

وقد‭ ‬جرى‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬وستيف‭ ‬وزنياك،‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬آبل،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬إصدار‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ -‬4‭” ‬وهي‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزات‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”.‬

ولم‭ ‬يوقّع‭ ‬هينتون‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬لصحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للعلماء‭ “‬تصعيد‭ ‬الأمور‭ ‬حتى‭ ‬يفهموا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانهم‭ ‬التحكم‭” ‬بهذه‭ ‬البرمجيات‭.‬