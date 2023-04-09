عرين‭ ‬الأسود‭ ‬تقتل‭ ‬شاباً‭ ‬متعاوناً‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل

رام‭ ‬الله‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتلت‭ ‬مجموعة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسلحة‭ ‬شابا‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬أقر‭ ‬بتعاونه‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وبالتسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬عرين‭ ‬الأسود‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬‮«‬تصفيّة‮»‬‭ ‬الشاب‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭.‬‮ ‬

وظهر‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬عبر‭ ‬وسائط‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وهو‭ ‬يدلي‭ ‬باعترافات‭ ‬تكليفه‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بمتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬نشطاء‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬عرين‭ ‬الأسود‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬نابلس‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬منصتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬سنوضح‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬موثقا‭ ‬توثيقا‭ ‬دقيقا‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬طرفنا‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬تصفية‭ ‬الشاب‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬لكل‭ ‬خائن‭ ‬باع‭ ‬دينه‭ ‬وضميره‭ ‬وشرفه‭ ‬ووطنه‮»‬‭.‬‮ ‬