عرين‭ ‬الأسود‭ ‬تقتل‭ ‬شاباً‭ ‬متعاوناً‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت مجموعة فلسطينية مسلحة شابا قالت إنه أقر بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبالتسبب في مقتل عدد من عناصر المجموعة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مجموعة «عرين الأسود» إنها أقدمت على «تصفيّة» الشاب الليلة الماضية.
وظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي واطلعت عليه وكالة فرانس برس وهو يدلي باعترافات تكليفه من المخابرات الاسرائيلية بمتابعة ومراقبة نشطاء مسلحين من مجموعة عرين الأسود.
وأكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه إن الشاب الذي ظهر في الفيديو قتل «رميا بالرصاص في البلدة القديمة في نابلس» شمال الضفة الغربية.
وقالت المجموعة في بيان عبر منصتها على تطبيق تلغرام «سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا».
وأشار بيان المجموعة أن تصفية الشاب ما هي إلا «رسالتنا لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه».