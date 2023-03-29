عرض هيكل عظمي لديناصور في أحد متاحف زوريخ قبل بيعه

زوريخ‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تثبّت‭ ‬يولاندا‭ ‬شيكر‭-‬سيبر‭ ‬بدقة‭ ‬مخلباً‭ ‬طويلًا‭ ‬بواسطة‭ ‬سلك‭ ‬معدني‭ ‬رفيع،‭ ‬منهيةً‭ ‬تثبيت‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬لديناصور‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ “‬تي‭-‬ريكس‭”‬،‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬طرحه‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

واحتاجت‭ ‬أمينة‭ ‬متحف‭ ‬آتال‭ ‬للديناصورات‭ ‬في‭ ‬زوريخ‭ ‬إلى‭ ‬يومين‭ ‬حتّى‭ ‬تركّب‭ ‬بدقّة‭ ‬مع‭ ‬خبيرين‭ ‬أجزاء‭ ‬هذا‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬العملاق‭. ‬وكانت‭ ‬عظام‭ ‬الحيوان‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬سنة،‭ ‬نُقلت‭ ‬من‭ ‬أريزونا‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬زوريخ‭ ‬داخل‭ ‬تسعة‭ ‬صناديق‭ ‬كبيرة‭. ‬وثُبّت‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬المُسمّى‭ “‬ترينيتي‭” ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬نحو‭ ‬9‭,‬3‭ ‬امتاراً‭ ‬وطوله‭ ‬11‭,‬6‭ ‬متراً،‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬حمراء‭ ‬تحت‭ ‬ثريات‭ ‬كريستالية‭ ‬وسط‭ ‬قاعة‭ ‬للحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬زوريخ،‭ ‬حيث‭ ‬سيُعرض‭ ‬قبل‭ ‬طرحه‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭. ‬وتشير‭ ‬دار‭ “‬كولر‭” ‬للمزادات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬السعر‭ ‬التقديري‭ ‬للهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬يُراوح‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬وثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬بين‭ ‬6‭,‬5‭ ‬و8‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يعتبره‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الطبيعي‭ ‬لدى‭ “‬كولر‭” ‬كريستيان‭ ‬لينك‭ “‬منخفضاً‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يظهر‭ ‬مشترو‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬راهناً‭ ‬إقبالاً‭ ‬وحماسة‭ ‬كبيرين‭.‬‮ ‬

ويشكّل‭ “‬ترينيتي‭” ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العظام‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ديناصورات‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭” ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬2008‭ ‬و2013‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬بمونتانا‭ ‬ووايومنغ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬دليل‭ ‬المزاد‭. ‬وكان‭ ‬عُثر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬هيكلين‭ ‬عظميين‭ ‬لديناصورين‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭” ‬طُرحا‭ ‬للبيع‭ ‬ضمن‭ ‬مزادين‭. ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬2000،‮ ‬بيع‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ “‬ستان‭” ‬لقاء‭ ‬31‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬محطّماً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لـ‭”‬سو‭” ‬الذي‭ ‬بيع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1997‭ ‬مقابل‭ ‬8‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬اضطرت‭ ‬دار‭ “‬كريستيز‭” ‬لسحب‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬لديناصور‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭” ‬عثُر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مونتانا‭ ‬أيضاً،‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬كان‭ ‬مُرتقباً‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬بسبب‭ ‬شكوك‭ ‬طالت‭ ‬أصالة‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭.‬

وتؤكّد‭ ‬شيكر‭-‬سيبر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬تركيب‭ ‬أجزاء‭ “‬ترينيتي‭” ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالمهمة‭ ‬السهلة،‭ ‬مضيفةً‭ ‬انّ‭ “‬العظام‭ ‬قديمة‭ ‬جداً‭ ‬إذ‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬سنة،‭ ‬وهي‭ ‬تالياً‭ ‬هشة‭ ‬وتحوي‭ ‬تشققات‭”.‬

ويثني‭ ‬آرت‭ ‬والين‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬تجميع‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬للديناصورات،‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬أمينة‭ ‬المعرض‭. ‬ويقول‭ ‬وهو‭ ‬يثبّت‭ ‬مع‭ ‬زميليه‭ ‬عظمتين‭ ‬كبيرتين‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬الحوض‭ “‬لم‭ ‬نكسر‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭”.‬

ويتولّى‭ ‬والين‭ ‬ملء‭ ‬الشقوق‭ ‬في‭ ‬العظام‭ ‬مستخدماً‭ ‬أدوات‭ ‬تشبه‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يستعملها‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان،‭ ‬ومعجونة‭ ‬لعب‭. ‬ويعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬الأجزاء‭ ‬المُرمَّمة‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واضحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬زوايا‭ ‬لونها‭ ‬غامق‭ ‬كانت‭ ‬تظهر‭ ‬تشققات‭.‬

ويضيف‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأجزاء‭ ‬التي‭ ‬أُخضعت‭ ‬للترميم‭ ‬واضحة،‭ ‬منعاً‭ ‬لأي‭ ‬التباس‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالهيكل‭ ‬العظمي‭”.‬

كذلك،‭ ‬يوضح‭ ‬الخبير‭ ‬أنّ‭ ‬الصوت‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬يختلف‭ ‬بحسب‭ ‬أجزائه،‭ ‬فما‭ ‬يُسمَع‭ ‬عند‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬العظم‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الصوت‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬القطع‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬استُخدمت‭ ‬لإكمال‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭. ‬ويشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عظام‭ “‬ترينيتي‭” ‬أجزاءً‭ ‬لثلاثة‭ ‬ديناصورات‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭”‬،‭ ‬‮ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬يتخطّى‭ ‬نسبة‭ ‬الـ50‭% ‬اللازمة‭ ‬لكي‭ ‬يعتبر‭ ‬الخبراء‭ ‬أنّ‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬ذو‭ ‬نوعية‭ ‬جيدة‭.‬

وحرصت‭ ‬دار‭ “‬كولر‭” ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مصدر‭ ‬العظام‭. ‬ويقول‭ ‬كريستيان‭ ‬لينك‭ “‬إنّ‭ ‬تسمية‭ ‬الهيكل‭ ‬بـ‭+‬ترينيتي‭+ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتألّف‭ ‬من‭ ‬عظام‭ ‬ثلاثة‭ ‬ديناصورات‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬حفر‭ ‬مختلفة،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نخفي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭”. ‬ويقول‭ ‬عالم‭ ‬المتحجرات‭ ‬توماس‭ ‬هولتز،‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬إنّ‭ ‬ترينيتي‭ “‬ليس‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ +‬ديناصوراً‭+ ‬بل‭ ‬تركيب‭ ‬فني‭”. ‬ويعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬جمع‭ ‬عظام‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬ديناصورات‭ ‬مختلفة‭ ‬لإنشاء‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬واحد،‭ ‬خطوة‭ ‬تضليلية‭ ‬وغير‭ ‬موفقة‭ (…)”.‬

وينتقد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬بريد‭ ‬الكتروني،‭ ‬مزادات‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لديناصورات‭ ‬ومتحجرات‭ ‬أخرى،‭ ‬حققت‭ ‬مبيعات‭ ‬بعشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولار‭.‬

ويحذّر‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬كهذه‭ ‬قد‭ ‬تحرم‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اشترتها‭ ‬جهات‭ ‬خاصة‭.‬

ويعترض‭ ‬لينك‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬هولتز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬هياكل‭ ‬لديناصورات‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭” ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬متاحف‭.‬

ولا‭ ‬يملك‭ ‬متحف‭ ‬آتال‭ ‬للديناصورات‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬شيكر‭-‬سيبر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬والدها،‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لحيازة‭ “‬ترينيتي‭”. ‬وتقول‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬اشتراه‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬مكاناً‭ ‬مناسباً‭ ‬لعرضه،‭ ‬ففي‭ ‬المتحف‭ ‬مساحة‭ ‬كافية‭ ‬لهيكل‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ديناصور‭ +‬تي‭ ‬ريكس‭+”.‬