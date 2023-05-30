عرض كتاب فرويد .. الزنديق المولع بالجنس

فرج جودة النعيمي

النخبة وحدها تهتم بعلم النفس، اما عامة الناس فيعتبرون علم النفس ضربا من ضروب الشعوذة، وفي أحسن الأحوال يرتبط علم النفس والطب النفسي بالمخابيل، ولذلك لا تجد من يجيد الحديث عن علم النفس كعلم مهمته سبر اغوار النفس البشرية.

تحليل نفسي

وإذا كان النظر لعلم النفس بهذه السوداوية فان النظر لعلم النفس الفرويدي او التحليل النفسي الفرويدي اشد سوداوية لأنه ينسب كل سلوكنا منذ الولادة حتى الموت الى الغريزة الجنسية، وفوق هذا له موقف سلبي من الدين، وهذا وحده كفيل بإبعاد عامة الناس عن فرويد ونظرياته في التحليل النفسي. حتى معظم اتباعه تخلوا عنه وتركوه يغرق، ولكنه كان سباحا ماهرا عبر البحار والمحيطات ومات حتف انفه.

عشاق فرويد كثيرون ومبغضوه كثيرون أيضا، وهذا ديدن اهل العلم الذين تركوا بصماتهم على الحجر وعلى البشر. غاليليو الذي قال بكروية الأرض لم يصدقه احد والى يومنا هذا مازال بعض الناس لا يصدقون كروية الارض. وسقراط الذي احدث انقلابا في المفاهيم ،اتهم بالإلحاد وافساد الشباب فقتلوه بالسم.. وظل فولتير مطاردا حتى وفاته. وتشارلز دارون الذي احدث هو الاخر انقلابا في علم الاحياء والتطور، اركنت نظرياته في السراديب واغلق عليها بأقفال سميكة، ومع ذلك مازال له مؤيدون رغم ان علماء الاحياء وفيزياء الكتلة يعتبرون نظرياته فتحا ولكنه فتح في المجهول.

جابر بن حيان والكندي والرازي والفارابي وابن الهيثم وابن سينا وابن رشد كلهم اتهموا بالزندقة، وطوردوا وحبسوا، وقتلوا تقتيلا ولكنهم تركوا ارثا علميا نقل البشرية مراحل متقدمة، وعليه فإننا لا نعول كثيرا على أولئك الذين يعتبرون علم النفس شعوذه وفرويد زنديقا.

مثلما أحدث ماركس خرقا في جدار المألوف كذلك فعل فرويد، ورغم إني لست فرويديا ولكني اعترف ان فرويد استطاع ان يحفر بأسنانه واظافره موقعا لنفسه وعلمه قريبا من ماركس ودارون واينشتاين. وان كتبه ومؤلفاته وابحاثه شغلت الدنيا شرقا وغربا. ولمن أراد ان يعرف الفرق بين العلم والسحر من عشاق فرويد او من مبغضيه، ادله على كتاب ثمين للدكتور قاسم حسين صالح آخر شيوخ علم النفس العراقي، كتاب صدر في عام 2022 تحت عنوان

( فرويد: الجنس والحب والدين والفن) . كتاب لا يفيد المتخصصين وحدهم وانما كل المهتمين بالبحث عن الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني.

يبدأ الكتاب بحوار مع فرويد يلخص فيه حياة فرويد ودراسته للطب البشري وتخصصه في علم الاعصاب وميوله وتأثير دارون عليه، وموقفه من الدين والجنس والحب وابحاثه ونظرياته في التحليل النفسي. هذا المفصل كان جميلا وسلسا حتى كأنك تقرأ سيرة ذاتية لفنان بارع. ثم يأتي على ذكر تلاميذه الذين تبعوه والذين تخلوا عنه واتهموه، فانت لا تقرأ فرويد فقط وانما تتعرف أيضا على يونغ، وادلر وفروم واخرين ممن اشتهروا أيضا ولو بدرجة اقل قليلا من شهرة فرويد.

رؤية فرويد

وبعد هذا المدخل الممتع سندخل الى الجد ونتعرف على رؤية فرويد للقلق الذي يعاني منه نصف سكان الكرة الأرضية ان لم يكن كل سكانها، ثم ننتقل الى اضطرابات المزاج ونتعرف على اعراضها وتفسيرها وعلاجها. ومن الجد الى جد الجد حيث نقف على رأي فرويد وموقفه من الدين، وأنا لا اريد ان اشتم فرويد او امتدحه على موقفه من الدين لان رأيه في الدين يشبه رأي نيتشه ويختلف مع رأي اينشتاين ودوركهايم ، وعليك ان تعود للكتاب لترى فيه رأيك. ومن الدين الى الفن حيث يحضر سلفادور دالي كنموذج.. سلفادور دالي الذي يعتبر مع بيكاسو أعظم فناني السريالية في القرن العشرين ظل دالي يحلم طول حياته بلقاء فرويد، وبعد جهد ووساطات حصل على موعد للقائه، ولكنه قبل مثوله في محراب فرويد كان فرويد قد غادر الى الابد.

من الفن نتجه للحب حيث يرى فرويد ” ان الحب كان يفعل فعله منذ بدء الخليقة، وانه غريزة للحياة مقابل غريزة الموت، وان هاتين الغريزتين كانتا تصطرعان منذ بدء الحياة” . ويقفز الكتاب من الحب المتعدد الوجوه الى الحب في الشيخوخة، ولان الكاتب بلغ مرحلة الشيخوخة المبكرة فانه ابتكر لنا طريقة جميلة للشيخوخة التي لا تشيخ ابدا!.

فيما يتعلق بالبرانويا او الخوف المرضي فان فرويد كما يقول الدكتور قاسم يعتقد ان هذا الخوف او التوجس او الشك بالأخرين شكل من اشكال المثلية الجنسية ، ويعيد ذلك الى خبرات الطفولة المبكرة. اما الانتحار فيعزوه الى “غريزة الموت”، وان الانتحار ما هو الا ” نوع من التوق والاشتياق للعودة الى العدم الذي خبرناه قبل الولادة”. وبعد كل ذلك هناك مفصل عن اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية، واخر عن التوحّد ثم أخيرا علاج السلوك الشاذ والاضطرابات النفسية.

الكتاب ربما لا يكون للمتعة، لأنك يمكن ان تجد متعة أكبر في حل الكلمات المتقاطعة او البحث عن الأخطاء في الصور المتشابهة او حل الالغاز الرقمية التي تنتشر على السوشيال ميديا. الكتاب معرفي بالدرجة الأولى، واهل الاختصاص وحدهم ربما يجدون فيه متعة، لذلك أجد ان الكتاب يحتاجه كل انسان تواق للمعرفة، كل فنان، كل مثقف وكل اديب او شاعر لان هؤلاء يبحثون عن الأعماق ولا تعنيهم الشواطئ.

كتاب بألف كتاب ، لأنه لا يختص بفرويد وحده وان كان يحمل اسمه وانما يتعداه الى علم النفس كاملا.

{ استاذ علم الاجتماع