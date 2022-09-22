عرض عسكري في اليمن في الذكرى الثامنة لسيطرة المتمردين على صنعاء

مشاركة رياضيين شباب في عرض عسكري نظمه الحوثيون في 20 أيلول/سبتمبر 2022 في العاصمة اليمنية صنعاء بمناسبة الذكرى الثامنة لسيطرتهم عليها

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صنعاء (أ ف ب) – نظم الحوثيون عرضا عسكريا ضخما الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثامنة لسيطرتهم عليها، وشمل أسلحة قال المتمردون إنها جديدة.

وجرى الاستعراض العسكري بينما تسري هدنة برعاية الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015 .

وبثت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين مشاهد من العرض العسكري الذي قالت إنه تضمن “أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، بعضها دخل الخدمة قريباً وبعضها جربت ولم تستخدم بعد”.

وأكد رئيس “المجلس السياسي الأعلى” التابع للمتمردين الحوثيين مهدي المشاط في خطاب بمناسبة هذه الذكرى، على “الحرص الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة”.

ودعا المشاط “قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات وسياسات السلام”.

وكان المتمردون نظموا في وقت سابق هذا الشهر عرضا عسكريا في مدينة الحديدة غرب البلاد، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تشكل “خرقا” لاتفاق أممي عام 2018.

يدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

لكن منذ الثاني من نيسان/أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.