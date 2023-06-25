عرض أزياء في باريس يحاكي المستقبل

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تمثل‭ ‬فيه‭ ‬عروض‭ ‬الأزياء‭ ‬حدثاً‭ ‬يمزج‭ ‬بين‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى‭ ‬والأداء،‭ ‬اتّخذت‭ ‬دار‭ “‬ديور‭” ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خياراً‭ ‬جريئاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تصاميمها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منصة‭ ‬العرض‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬مشهدية‭ ‬تحاكي‭ ‬المستقبل‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬العرض،‭ ‬ظهر‭ ‬عارضو‭ ‬الأزياء‭ ‬وهم‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬عبر‭ ‬فتحات‭ ‬مربّعة،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬وفّر‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬طبعتها‭ ‬الألوان‭ ‬الزاهية‭ ‬من‭ ‬الوردي‭ ‬إلى‭ ‬الأزرق‭ ‬والأخضر‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬عارضو‭ ‬الأزياء‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬المُثبّتة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المدرسة‭ ‬العسكرية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينسحبوا‭ ‬ليعاودوا‭ ‬الظهور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقنية‭ ‬نفسها،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للحاضرين‭ ‬مشاهدة‭ ‬كل‭ ‬إطلالة‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة‭. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أوضح‭ ‬البريطاني‭ ‬كيم‭ ‬جونز‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بسنواته‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬قسم‭ ‬التصاميم‭ ‬الرجالية‭ ‬لدى‭ “‬ديور‭”‬،‮ ‬أنّ‭ “‬الرسالة‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬بسيطة‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬الأمر‭ ‬كلّه‭ ‬يتمحور‭ ‬على‭ ‬الملابس‭”. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اعتمادها‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب،‭ ‬باتت‭ “‬ديور‭” ‬في‭ ‬وضع‭ ‬متوازن‭ ‬مع‭ ‬دار‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬التابعة‭ ‬أيضاً‭ ‬لمجموعة‭ “‬ال‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬اتش‭” ‬للسلع‭ ‬الفاخرة‭. ‬فعرض‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬بون‭ ‬نوف،‭ ‬كان مميزاً‭ ‬بطابعه‭ ‬غير‭ ‬التقليدي،‮ ‬وبالعدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬الذين‭ ‬حضروه،‭ ‬وبكونه‭ ‬الأول للمصمم‭ ‬النجم‭ ‬فاريل‭ ‬وليامز‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للدار‭ ‬الراقية،‭ ‬وبما‭ ‬تضمنته‭ ‬تشكيلته‭ ‬من‭ ‬ابتكارات‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬كيم‭ ‬جونز‭ ‬عشية‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ “‬إنّ‭ ‬ما‭ ‬أبتكرُهُ‭ ‬هو‭ ‬ملابس‭ ‬فعلية‭. ‬فأنا‭ ‬أفكّر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬الزبون‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ “‬العمل‭ ‬لصالح‭ ‬ماركة‭ ‬بارزة‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭”. ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬نقشة‭ “‬كاناج‭” ‬الخاصة‭ ‬بـ‭”‬ديور‭” ‬مع‭ ‬إضفاء‭ ‬نقشة‭ ‬النمر‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬خلالها‭ ‬إيف‭ ‬سان‭ ‬لوران‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للدار‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭. ‬وقال‭ ‬جونز‭ “‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬ديور‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬أسلوب‭ ‬البانك‭”.‬

وتُظهِر‭ ‬القبعات‭ ‬التي‭ ‬اعتمرها‭ ‬عارضو‭ ‬الأزياء‭ ‬شغف‭ ‬كريستيان‭ ‬ديور‭ ‬بمجال‭ ‬الاعتناء‭ ‬بالحدائق‭. ‬وشكّل‭ ‬الموكاسان‭ ‬مع‭ ‬نعل‭ ‬سميك‭ ‬الحذاء‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الازياء‭.‬

وأضاف‭ ‬كيم‭ ‬جونز‭ “‬تلقينا‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬كريستيان‭ ‬ديور‭ ‬وإيف‭ ‬سان‭ ‬لوران‭ ‬ومارك‭ ‬بوهان‭ ‬وجانفرانكو‭ ‬فيريه‭ ‬وجون‭ ‬غاليانو،‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬أول‭ ‬خمسة‭ ‬مدراء‭ ‬فنيين‭ ‬لديور‭”.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بادرة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬سخرية‭ ‬من‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬لإدارة‭ ‬قسمها‭ ‬المعني‭ ‬بالابتكارات‭ ‬الرجالية‭ ‬نجماً‭ ‬عالمياً‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬خلفية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالموضة،‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدتها‭ ‬الجماهيرية‭.‬

وكان‭ ‬كيم‭ ‬جونز‭ ‬نفسه‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬الملابس‭ ‬الرجالية‭ ‬في‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬أسلوب‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬الملابس‭ ‬الراقية‭ ‬وأزياء‭ ‬الشارع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬نمواً‭ ‬كبيراً‭ ‬للدار‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ “‬ديور‭”‬،‭ ‬يشغل‭ ‬جونز‭ ‬مدير‭ ‬التصاميم‭ ‬النسائية‭ ‬وأزياء‭ ‬الهوت‭ ‬كوتور‭ ‬في‭ ‬دار‭ “‬فيندي‭” ‬الإيطالية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬النجمة‭ ‬ديمي‭ ‬مور‭ ‬المقرّبة‭ ‬من‭ ‬جونز،‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬عروضها‭.‬

وكانت‭ ‬مور‭ ‬التي‭ ‬يصفها‭ ‬جونز‭ ‬بـ‭”‬زوجته‭” ‬ويحب‭ ‬أن‭ ‬يُطلَق‭ ‬عليها‭ “‬السيدة‭ ‬جونز‭”‬،‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭. ‬وكانت‭ ‬النجمة‭ ‬أثارت‭ ‬ضجة‭ ‬عقب‭ ‬حضورها‭ ‬أحد‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬طفلها‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬حمّالة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬جونز‭.‬