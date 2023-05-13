عرب وين طنبورة وين – سعد الاوسي

بناء الاوطان لايتم من خلال تبليط شارع او بناء رصيف او صبغ مستشفى او ترميم مدرسة او رفع سيطرة او فتح مدخل لاي مدينة ….بناء الوطن يتم من خلال بناء المنظومة الانسانية …بناء الانسان العراقي الذي يفتك بمجتمعه المخدرات والحشيشة ومراكز الدعارة تحت يافطة مراكز تجميل….ان كنتم لاتعلمون ايها الاطاريون التنسيقيون فانني اقولها لكم علانيةً (( المخدرات اصبحت توزع في المدارس )) وغالبية ساسة العراق فتحوا مراكز تجميل لعشيقاتهم يتاجرون فيها بالرقيق الابيض وبالكرستال وغيرها …قوموا ببناء الانسان العراقي ومنظومته الفكرية والبيئية قبل ان تبلطوا له شارع وتبنون له رصيف (( عرب وين وطنبوره وين )) …!!

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