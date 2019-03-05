التركمان: سنسلك جميع الطرق لمنع تنصيب محافظ كردي

عرب كركوك يحذّرون من إعادة الوضع إلى ما قبل فرض القانون

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كركوك – مروان العاني

أكد التركمان امس الثلاثاء أنهم سوف يسلكون جميع الطرق لمنع تنصيب محافظ كردي لكركوك، محذرين من ما وصفوه بتعرض المحافظة إلى حقبة مظلمة، فيما حذر عرب كركوك الاحزاب ، الكردية من التعامل المنفرد بمصير المحافظة ومحاولة اعادة الوضع الى ما قبل عمليـــــــة فرض القانون في 16 تشـــــــــــــرين الأول . 2017وقال القيادي التركماني عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي صادق في بيان إن (استقرار كركوك يأتي باتفاق مكوناتها كافة على كل تفاصيل الإدارة في كركوك، وهذا لم يجر منذ 16 عاماً) ،مضيفا أنه (بعد 16 عاما من الدمار الذي لحق بكركوك وشعبها في مفاصل الحياة كافة ، يعود الحزبان الكرديان ليتفقا على استمرار نهجهما غير الاتحادي ولا الديمقراطي لجر كركوك إلى حقبة مظلمة أخرى ). واضاف صادق (كم كنا نتمنى أن يتضمن اتفاق الحزبيين أن يكون لكركوك محافظ تركماني تختاره قائمة جبهة تركمان العراق في مجلس المحافظة، لذكر هذه الخطوة الإيجابية جميع العراقيين والعالم)، ورفض (رفضاً قاطعاً محافظاً كردياً لكركوك سواء أكان مستقلاً أم حزبياً وسوف نسلك جميع الطرق لمنع تنصيبه، ونطالب مرة أخرى من الحكومة العراقية أن تكون حكومة للعراقيين كافة والا ستتحمل النتائج كافة). من جانبهم طالب عرب كركوك بتجميد مجلس المحافظة . وحذر القيادي في المجلس العربي بكركوك حاتم الطائي خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم المجلس العربي والكتلة العربية في مجلس المحافظة والنواب العرب عن المحافظة (الاحزاب الكردية من محاولة التعامل المنفرد بمصير كركوك واعادة الوضع الى ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول 2017). واصدر عرب كركوك امس بيانا طالبوا فيه الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بتجميد عمل مجلس المحافظة . وقالوا في البيان (نطالب الجماهير العربية والتركمانية أن تتهيأ وتتوحد لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها التي تحققت بدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم عن عراقية كركوك)، مضيفين (نطالب مجلس النواب العراقي ومحافظ كركوك بالعمل على إصدار قرار صريح وعاجل بتجميد مجلس محافظة كركوك وفق الآليات القانونية لتسلط قائمة التاخي عليه) مشيرين الى ان هذه القائمة (كانت وما زالت تهدد السلم الأهلي والاستقرار في كركوك بمكتسبات فرض القانون ووحدة العراق) وخلص البيان الى القول(نطالب الحكومة الاتحادية والقوات المسلحة العراقية ان تكملا فرض القانون على جميع الحدود الادارية لكركوك)، محملا ( الأطراف المعنية بالتصعيد السياسي المسؤولية كاملة عن اي خلل او خرق يهدد السلم الاهلي في المحافظة). من جهة اخرى اكد النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمة رشيد امس الثلاثاء ان (الاتفاق الذي ابرم اول امس بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني قد انهى الجدل وحسم مرشح حقيبة العدل لصالح الاتحاد الوطني).

وقال رشيد في تصريح امس ان (اتفاق الحزبين تضمن حسم مجموعة من المناصب من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس برلمان كردستان اضافة الى خمس وزارات ووكلاء الوزراء ومناصب عليا اخرى)، موضحا ان (منصب محافظ كركوك حسم للاتحاد لكن تسمية المرشح له ترك لحين تطبيع الاوضاع داخل كركوك مع باقي المكونات بالمحافظة).واضاف رشيد ان (ما يتعلق بحقيبة العدل ضمن الحكومة الاتحادية فقد حسمت بحسب الاتفاق المعلن للاتحاد الوطني بانتظار تقديم اسم مرشح لشغل الحقيبة)، موضحًا ان (الاتفاقات لتشكيل حكومة الاقليم تجري حاليا بين الديمقراطي والاتحاد وحركة تغيير اما الجيل الجديد والاتحاد الاسلامي فقد اعلنا موقفهما بالبقاء في المعارضة البرلمانية)، وتابع رشيد ان حزبه (مازال في حوارات ونقاشات ومفاوضات مع الديمقراطي الكردستاني ولم يحسم موقفه بشكل نهائي في المشاركة بحكومة الاقليم او الذهاب الى المعارضة وهي مسألة مازالت قيد الدراس).

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