مداواة الجراح بالدراجات النارية

عراق بايكرز يرفعون شعار لا للسياسة لتفادي تقسيم البلاد – بغداد – الزمان

مع هدير دراجاتهم النارية على الطرق السريعة للعاصمة بغداد يحاول فريق عراق بايكرز إظهار ما هو أكثر من شغفهم بدراجاتهم والملابس الجلدية السود إذ يريدون أن تساعد حماستهم في مداواة جراح الطائفية العميقة في العراق.

ولا يقود إلا قلة من المحظوظين دراجات (هارلي ديفيدسون) وهو طراز نادر وباهظ الثمن في العراق فيما يضطر آخرون للاكتفاء بدراجات أدخلوا عليها تعديلات لتبدو مثل التي ظهرت في فيلم ومجلة إيزي رايدر. وأسس بلال البياتي (42 عاما)، وهو موظف حكومي، الفريق في عام 2012 بهدف تحسين صورة فرق الدراجات النارية والدعوة للوحدة بعد سنوات من الصراع الطائفي. وقال البياتي في تصريح صحفي امس ان (الهدف جمع الأخوة والإنسانية) ولذلك فأول قاعدة لفريقه للدراجات النارية هي عدم التحدث في السياسة.

موضوع السياسية

وأضاف البياتي وهو يجلس مع زملائه من الدراجين في مقهى يتجمعون فيه عادة (ممنوع منعا باتا داخل الفريق أي شخص أو أي عضو يتكلم بموضوع السياسة). وتابع (أول ما يتكلم (عضو بالفريق) بموضوع السياسة راح ينذر مرة مرتين بعدها ينطرد من الفريق لأن خلاص إحنا ما عندنا بعد حيل إنه نتحمل هاي المآسي واللي نرجع عليها نكررها بعد) في إشارة لأعمال العنف الطائفية. وبعصابته السوداء على رأسه ولحيته الصغيرة يبدو البياتي الذي يطلقون عليه لقب الكابتن مثل أحد الدراجين الأمريكيين الخارجين عن القانون كما تصورهم الأفلام. وعلى الرغم من أن أسلوبهم في الملبس والمظهر مستوحى دون أدنى شك من الثقافة الأمريكية إلا أن الدراجين يرفعون علم العراق على ماكيناتهم. ويبلغ عدد فريق عراق بايكرز حاليا 380 فردا جميعهم من الرجال من كل الأعمار والطبقات الاجتماعية والعقائد. وكان عيد الجيش من أحدث الاحتفالات التي شاركوا فيها. وبعض أفراد الفريق هم أفراد في الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي التي شاركت في المعارك لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق في السنوات الثلاث الماضية. وقال عضو الفريق أحمد حيدر (36 عاما) الذي يعمل في منظمة إغاثة دولية ان (هذا الفريق اللي إحنا عراق بايكرز جمع من كل شرائح العراق الطبيب الضابط الموظف المهندس المحامي العامل يعني فهو عبارة عن عراق مصغر). والقيادة عبر شوارع العاصمة بغداد تختلف عن الطرق السريعة في الولايات المتحدة إذ على الدراجين الإبطاء عند الكثير من نقاط التفتيش العسكرية المقامة في أنحاء المدينة من أجل منع وقوع الهجمات الانتحارية والتفجيرات. كما لا يمكن للكثير منهم تحمل تكلفة دراجات نارية من طرازات شهيرة.

تعديل تخصص

ويقول كاظم ناجي وهو صاحب ورشة للإصلاح والتعديل تخصص في تحويل الدراجات النارية العادية لدراجات مميزة (هنا إحنا ما عندنا وكالة شركة هارلي نقدر مثلا بالعراق نستورد منها أو نجيب أغراض منها… هنا نعدل بالدراجة نغير شكلها يصير شي مقارب للهارلي يعني شغلتها رخيصة… أرخص من المستورد).