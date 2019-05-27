عراقي يفوز بجائزة لندن الدولية للأفلام

لندن – الزمان

توج فيلم (قصص العابرين) للمخرج العراقي قتيبة الجنابي بجائزة أفضل فيلم روائي تجريبي خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية السبت.الفيلم جرى تصويره على مدى 30 عاما ويسرد حكايات لمهاجرين اضطروا لترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي وأصبحوا ضيوفا على بلاد غريبة.وقال الجنابي في تصريح امس ان (سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة).وتقدم الجوائز التي أقيم حفلها في قاعة سينما جامعة ريجنت في فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.وقال الجنابي (في الفيلم، كنت مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة في حدود 30 عاما).وأضاف ان (الفيلم يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي ‘الرحيل إلى بغداد‘ فيما سيكون القادم ‘رجل الخشب‘ وهو في طور الإنتاج الآن).وشارك فيلم قصص العابرين خلال 2018 و2019 في عدد من المهرجانات العربية والدولية وسيكون عرضه التالي في 15 حزيران المقبل بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.