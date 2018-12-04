عراقي يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت

الكويت – الزمان

فاز القاص العراقي ضياء جبيلي بجائزة الملتقى للقصة القصيرة التي تمنحها سنويا الجامعة الأمريكية في الكويت بالتعاون مع (الملتقى الثقافي) وذلك عن مجموعته القصصية (لا طواحين هواء في البصرة). وذهبت الجائزة في دورتها الثالثة المسماة باسم دورة إسماعيل فهد إسماعيل إلى جبيلي الذي اختيرت مجموعته من بين خمس مجموعات وصلت إلى القائمة النهائية. ويحصل القاص على مبلغ 20 ألف دولار إضافة إلى درع وشهادة الجائزة، كما ستتعاون إدارة الجائزة مع ناشر المجموعة الفائزة لترجمتها إلى الإنجليزية.

وقالت لجنة تحكيم الجائزة في مسوغات قرارها الاثنين إن جبيلي (راوح في طول قصصه بين القصص القصيرة جدا والقصص الطويلة، وتناول موضوعات الحرب بأسلوب يجمع بين الواقعية والفانتازيا، بسرد ساخر حول الحرب إلى موضوع تساؤل كبير بأهمية ما يجري من عبث وعدمية ورغبة صادقة بالنجاة من عبثية الموت). وأضافت اللجنة (قصص المجموعة ترصد انعكاسات ثلاث حروب على العراق بدءا من الحرب العراقية/الإيرانية، وحرب الخليج، وموجة التطرف التي لا يزال يغص بها العراق حتى اليوم). وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة والكاتبة الكويتية سعاد العنزي وعضوية الناقد والأكاديمي العراقي نجم عبد الله كاظم والناقد التونسي عبد الدائم السلامي والناقد السعودي محمد العباس والروائي السوداني أمير تاج السر. وكانت الجائزة ذهبت في دورتها الأولى عام 2016 للفلسطيني مازن شديد بينما ذهبت في دورتها الثانية عام 2017 إلى السورية شهلا العجيلي.