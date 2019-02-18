عراقي يفوز بجائزة الشعر – علي المختار

كبير هو العراق برجاله بعلمائه بشعرائه وادبائه بمثقفيه بفنانيه الذين رفعوا اسم العراق عاليا في المحافل المحليه والعربيه والعالميه في كل ميادين واختصاصات الحياة .. وبالرغم من ظروف العراق الاستثنائيه التي لاتسر عدوا ولا صديق ففي كل يوم يبزغ لنا نجم جديد في وسط كل هذه الفوضى و الظلمات ليرفع اسم العراق عاليا وان هذا أن دل على شيء إنما يدل على أصالة اهل وأبناء العراق البرره فكلما اشتدت عليهم الظروف زاد ابداعهم وبرهنوا من جديد على انتمائهم لوطنهم وامتهم العربيه فهم جزءا

لايتجزا من أمتهم على مر الدهور والأزمان..

وهاهو الشاعر (ابو مصطفى هاني )احد ابناء مدينه البصره درة الخليج وكوكبة العرب يسطع نجمه في سماء الشعر والادب ليقدم فوزه بالمركز الأول (بلقب شاعر النيل والفرات) لبلده العراق في المسابقه التي أقامتها (دار النيل والفرات للنشر والتوزيع بإدارة ورعاية الشاعر المصري الكبير ناجي عبد المنعم )

في دورتها الثالثه والتي أقيمت في الشهر الثالث من هذا العام 2018

وقد تم تكريم الشاعر العراقي هاني ابو مصطفى في 2018/9/13 في المكتبه العامه في الزاويه الحمراء في القاهره بدرع ووسام اللقب وشهادة التقدير

وقد تم طباعة ديوانه (هكذا اوصاني ابي)والذي شارك به للفوز بهذه المسابقه على نفقة المكتبه العامه المصريه.

وبحضور ..وزير مفوض الجامعه العربيه في القاهره الدكتور حيدر الجبوري

وكوكبه من الفنانين المصريين وعلى رأسهم النجمه والفنانه القديره مديحه حمدي

مجموعه كبيره من الشعراء العرب الكبار من مصر وسوريا وتونس والمغرب .وأنها والله لجائزه كبيره جدا لما تمثله مصر العربيه بتاريخها الادبي واللغوي والشعري في تاريخ الادب العربي من منزله كبيره فهي أنجبت الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء كان لهم حضورهم على المستوى المحلي والعربي وحتى العالمي ويكفيها انها أنجبت امير الشعراء*

الف مبروك للعراق بهذا الفوز .وعذرا أن جاءت هذه التبريكات والتهاني متأخره

والف مبروك لشاعرنا الكبير هاني ابو مصطفى وشكرا له ولكل من سعى ويسعى لرفع اسم بلده عاليا في كل مجال من مجالات الحياة ليكون نقطه مضيئه ونجم يهتدي به في اتون زمن اقل ما يقال عنه أنه زمن الفساد والضياع والظلام.