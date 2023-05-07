عراقي من كردستان يفوز ببطولة العالم بالمواي تاي

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، عن حصوله على وسام ذهبي في بطولة العالم للمتقدمين الجارية حالياً في تايلند. وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ في تصريح صحفي ان (البطل ئاكو بهاء الدين حمه أمين من محافظة السليمانية، حصل على المركز الأول عالمياً، وتوج بالوسام الذهبي عن جدارة.واضاف ان العراقي ئاكو تغلب على اللاعب الروسي بالضربة القاضية بالجولة الثالثة بوزن 48 كغم في آخر نزال له في بطولة العالم الجاري احداثها حاليا في بانكوك). يذكر أن بطولة العالم بالمواي تاي للرجال، انطلقت في تايلاند الجمعة الماضي وتستمر لغاية الثالث عشر من أيار الحالي .