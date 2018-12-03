عراقيو ايران – محمد جواد شبر

كان العراقيون في ايران إبان عهد البعث ينقسمون الى ثلاثة فئات: السبعينيون والثمانينيون والتسعينيون، نسبة الى الحقبة الزمنية من التاريخ الميلادي في مغادرتهم العراق؛

فالسبعينيون كانوا من المُسفّرين الذين ينتمون اصلاً الى ايران وكان اغلبهم قد قدم آباؤهم وأجدادهم الى العراق من أجل الدراسة الحوزوية في النجف وكربلاء، اما الثمانينيون فهم من الذين اضطروا الى الهجرة جراء ملاحقة النظام لهم بسبب انتمائهم الى حزب الدعوة او انتماء احد ذويهم الى الحزب المذكور، او تهمة باطلة بالانتماء، فهؤلاء كانت نسبتهم اقل من السبعينيين، اما التسعينيون فهم من العراقيين الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبانية 1991م وهربوا الى ايران، ولم يحصل الثمانينيون ولا التسعينيون على الجنسية الايرانية عكس السبعينيين المنحدرين من ايران اصلاً ولهم سجلات في الأحوال الشخصية هناك.

بعد قدوم التسعينيون الى ايران اتيحت فرصة الهجرة الى اوروبا وامريكا واستراليا للعراقيين عن طريق سوريا، فهاجر الكثير منهم لكن بالمقابل رفض الكثير الهجرة بحجة انه يريد ان يحافظ على تربية ابنائه في بلد مسلم، اما الذي يهاجر فإنه لا يضمن اولاده وبناته من الهجمات الثقافية في اوروبا، وكان هذا المستوى من التفكير يسيطر على عقول اغلب الثمانينيين فرفض الكثير منهم الهجرة وعانوا في ايران من العمل والتعليم والمصير المجهول، حتى تلاحق البعض -قبل فوات الأوان- على نفسه وعائلته فهاجر، ومنهم من غرق في المحيطات في طريق هجرته الى استراليا، ومنهم من صمد في ايران حتى سقوط النظام جاهلاً مصيره ومصير ابنائه، وربما عضَّ الكثير منهم أصابع الندم بعد أن تيقّن ان اوروبا لا تُفسّد ولا ايران تجعل من الأبناء مراجع، ولا اي مكان مقدس آخر..

اتذكر حديث احد -المغتربين- في اوروبا قال: ولو كانت هنالك آخر قطرة من الماء في العالم لوضعها الغرب في افواه مواطنيه.. ونحن مواطنوه!