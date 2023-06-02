عراقيون على ساحتي قتال في باخموت وسان باولو

بغداد – فائز جواد

تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وفيديوهات تحدثت عن عراقيين خاضوا معارك في الحرب الاوكرانية الروسية، وفي نزاع بالرصاص مع لبنانيين في العاصمة البرازيلية. فقد كرمت شركة فاغنر الروسية العراقي عباس مختار جواد، الذي قتل يوم 6 نيسان الماضي خلال معركة تحرير مدينة باخموت الروسية. وقالت مواقع التواصل، انه (تم تكريمه بميدالية الدولة من اجل الشجاعة وكذلك الصليب الاسود لفاغنر). واضافت المواقع ان (شجاراً عنيفاً اندلع بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها اكثر من 7 ملايين لبناني). ونقل موقع فيجان عن الشرطة، ان (كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار افراد من الاسرة اللبنانية محلاً للاسرة العراقية بشارع مخصص لبيع الالبسة الجاهزة والاقمشة بالجملة، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار اصيب خلاله احد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، لذلك لم تنته الحال كما كانوا يأملون، بل احتدمت، وحملتهم على العودة الاثنين الماضي بأعداد كبيرة، وبدقائق اندلع الشجار، الذي تطور الى إشكال مسلح بسكاكين ومسدسات).

وحسب التقارير فأن (الشجار كان متسع الرقعة الى درجة ضاق به الشارع لكثرة عدد من شاركوا فيه، وقدرت الشرطة ان (عددهم يزيد عن 80 من الاعمار كافة، وهو ما اضطرها الى اغلاق معظم الشوارع المؤدية الى المنطقة، وبعض المحلات). واضافت ان (الشجار بدأ بخلاف تجاري بين افراد الاسرتين، ولم يتسبب سوى بجروح اصابت لبنانياً، لم تذكر اسمه قناة تلفزيونية محلية، وذكرت ان سيارة اسعاف نقلته للعلاج في مستشفى قريب).