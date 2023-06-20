عراقية بعمر 13 عاماً تحصد الذهب في بطولة سباحة دولية

بغداد- الزمان

حصدت بطلة السباحة العراقية، يارا العميدي، صاحبة الـ13 عاماً، 3 أوسمة في بطولة كأس الإمارات المفتوحة للسباحة.ونالت العميدي، التي تتدرب تحت إشراف والدها إيلاف العميدي، ثلاثة أوسمة في بطولة السباحة المفتوحة، التي جرت في دبي ذهبي، فضي، وبرونزي.ومثلت العميدي، نادي الجيش وعلى حساب والدها بعد أن رفض اتحاد السباحة، إضافة اسمها بذريعة وجود سباحين أفضل منها، وبالنهاية تفوقت على جميع السباحين المشاركين ضمن وفد اتحاد السباحة والذين لم يحصل أي منهم على أي وسام.

ويعاني السباحون العراقيون من مشكلات عدة منها إمكانية التدريب في المسبح الأولمبي حيث لا يسمح لهم التدريب إلا بعد دفع مبلغ معين للدخول إلى المسبح.