عراقية‭ ‬كردية‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام وسيلة‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين

أربعينية‭ ‬اكتشفت‭ ‬شغفها‭ ‬برياضة‭ ‬القوة‭ ‬مع‭ ‬عجن‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬

أربيل‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬طفولتها،‭ ‬كانت‭ ‬شيلان‭ ‬كمال‭ ‬تحبّ‭ ‬عجن‭ ‬الخبز‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬لتشعر‭ ‬بعضلات‭ ‬ذراعيها‭ ‬تتحرّك،‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬اكتشافها‭ ‬لشغفها‭ ‬برياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬السيدة‭ ‬الأربعينية‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬‮ ‬

وتقولشيلان‭ ‬كمال‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬تتدرّب‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬غربية،‭ “‬العضلات‭ ‬جيدة‭ ‬للنساء،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبرز‭ ‬جمالنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬عضلاتنا‭”.‬

قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬عادت‭ ‬هذه‭ ‬المصوّرة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتستقرّ‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬لتواجه‭ ‬مجتمعاً‭ ‬عدائيا‭ ‬نحوها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬ممارستها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وتقول‭ ‬كمال‭ ‬التي‭ ‬تعارض‭ ‬المعايير‭ ‬التقليدية‭ ‬للجمال‭ “‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحبّ‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬الناس‭ ‬عني‭ ‬فكرة‭ ‬سيئة‭. ‬تعبت‭ ‬وعانيت‭ ‬وضحّيت‭ ‬كي‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اليوم‭”.‬

وتكمل‭ ‬اللاعبة‭ ‬الشقراء‭ ‬ذات‭ ‬العينين‭ ‬الزرقاوين‭ ‬والقامة‭ ‬المتوسطة‭ “‬أكره‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭ ‬نظرة‭ ‬دونية‭ ‬أو‭ ‬كرمز‭ ‬للجنس‭ ‬ويعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬يتحتّم‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تربّي‭ ‬أبناءها‭ ‬وتتجمّل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زوجها‭… ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للنساء‭ ‬أن‭ ‬يجمعن‭ ‬بين‭ ‬الجمال‭ ‬والقوةً؟‭”. ‬تبدأ‭ ‬كمال‭ ‬يومها‭ ‬بالتدرّب‭ ‬على‭ ‬الدراجة،‭ ‬بينما‭ ‬ينسدل‭ ‬شعرها‭ ‬على‭ ‬كتفيها،‭ ‬ثمّ‭ ‬تكمل‭ ‬بالتدريب‭ ‬على‭ ‬آلات‭ ‬تنمية‭ ‬العضلات‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭.‬‮ ‬

إبراز‭ ‬عضلاتهن‭”‬

وهي‭ ‬تتدرّب‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬عمرها‭ ‬22‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬

تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬مدربة‭ ‬خاصة‭ ‬وتنشر‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مشاركاتها‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ملوحة‭ ‬أحيانًا‭ ‬بعلم‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬

وفتحت‭ ‬شيلان‭ ‬كمال‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مشوارها‭ ‬المهني‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬ثم‭ ‬شاركت‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بوخوم‭ ‬بألمانيا‭ ‬وبطولة‭ ‬ثالثة‭ ‬وأخيرة‭ ‬في‭ ‬كولن‭ ‬بألمانيا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬وأحرزت‭ ‬في‭ ‬جميعها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتقول‭ “‬هنا‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬الناس‭ ‬غير‭ ‬معتادين‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬نساء‭ ‬يرتدين‭ ‬ملابس‭ ‬سباحة‭ ‬ويظهرن‭ ‬عضلاتهن‭ ‬على‭ ‬المنصة‭… ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتقبّلوا‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬رؤيتنا‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬ونحن‭ ‬نعرض‭ ‬عضلاتنا”‭.‬

وتتحدّر‭ ‬كمال‭ ‬من‭ ‬السليمانية،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬لكنها‭ ‬هاجرت‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬عمها‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬ودرست‭ ‬التصوير‭ ‬وأصبحت‭ ‬مصوّرة‭ ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬في‭ ‬دوسلدورف‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

تزوّجت‭ ‬شيلان‭ ‬كمال‭ ‬حينما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬وأنجبت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أولاد‭ ‬أصبحوا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬عمرهم‭.‬‮ ‬

وتقول‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬طفلة‭ ‬صغيرة‭ ‬كنت‭ ‬مليئة‭ ‬بالطاقة‭ ‬والحيوية‭ ‬والنشاط‭. ‬كنت‭ ‬أساعد‭ ‬والدتي‭ ‬في‭ ‬عجن‭ ‬الخبز‭ ‬وأعمال‭ ‬المنزل‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬مجهوداً‭ ‬عضلياً‭”.‬

كسر‭ ‬الحواجز‭” ‬

في‭ ‬العراق،‭ ‬البلد‭ ‬المحافظ،‭ ‬تتطوّر‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬ببطء‭. ‬وظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬الملاكمة‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬أو‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭.‬

في‭ ‬كردستان‭ ‬التي‭ ‬نعمت‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬بالأمن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬التي‭ ‬دمّرت‭ ‬العراق،‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والدعم‭. ‬ويقول‭ ‬رنجبر‭ ‬علي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬يمارس‭ ‬ويدرّب‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تتدرّب‭ ‬فيها‭ ‬شيلان‭ ‬كمال،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنه‭ “‬سعيد‭” ‬لرؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يدخلن‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬وأن‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬منهن‭ ‬‭”‬مثل‭ ‬شيلان‭ ‬يحطمن‭ ‬الحواجز‭ ‬والأفكار‭ ‬المسبقة،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭”.‬

وهو‭ ‬أيضا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬ويقول‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬برزت‭ ‬عضلاته‭ ‬المفتولة‭ ‬تحت‭ ‬قميصه‭ ‬الرياضي‭ ‬الأسود‭ “‬إذا‭ ‬اعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المخزي‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬أن‭ ‬تتباهى‭ ‬بجسدها‭ ‬وعضلاتها،‭ ‬فهذا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الرجل‭”.‬

وتحلم‭ ‬شيلان‭ ‬كمال‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬لاعبة‭ ‬كمال‭ ‬أجسام‭ ‬عالمية‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬كردية‭ ‬تخوض‭ ‬بطولة‭ ‬دولية‭ ‬لكمال‭ ‬الاجسام‭.‬‮ ‬‭ ‬وتعتقد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬عامةً‭ ‬وفي‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬خاصةً‭ ‬حذوَ‭ ‬حذوها‭ ‬عبر‭ ‬النهوض‭ ‬وتغيير‭ ‬واقعهن‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صحتهن‭ ‬فحسب‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

وتقول‭ “‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬قاسية‭ ‬ومتعبة‭ ‬وتتطلب‭ ‬مجهوداً‭ ‬بدنياً‭ ‬عالياً‭ ‬وتركيزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وطعاماً‭ ‬صحياً‭ ‬بلا‭ ‬دهون‭ ‬ولا‭ ‬أملاح‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬البطولات‭”. ‬وتدعو‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ “‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بدل‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل،‭ ‬فالرياضة‭ ‬ستجعل‭ ‬أجسادهن‭ ‬أجمل‭ ‬وصحتهن‭ ‬أفضل‭”.‬