عذراء السحاب بمسلسل إذاعي

بغداد – فائز جواد

تستعد اذاعة بغداد لانتاج المسلسل الاذاعي (عذراء السحاب زها حديد) تاليف حميد السوداني اخراج وديع نادرالذي قال ( مازال العمل جار في الموسم الدرامي الاذاعي وتم تقسيم الاعمال في الموسم الحالي لاعمال تاريخية ودينية واجتماعية والاعمال الكوميدية ووصلنا اليوم الى السيرة الذاتية للمبدعين الكبار الذين ساهوا بانجازات عالمية وعربية واقليمية منهم كتاب ونحاتين ومعماريين واليوم تجري الاستعدادت لتقديم زها حديد للكاتب حميد السوداني الذي قال هو مسلسل عراقي عن امرأة عربية عراقية واقليمية حازت على اعجاب العالم بتصاميمها المعمارة وابهرت العالم اجمع).و المسلسل من بطولة الفنانة فوزية حسن التي تجسد دور والدة زها والفنان زهير محمد رشيد والفنان غانم حميد والفنان سعد عريب الذي يجسد دور شوماخروهو الذي قدم المساعدة للراحلة زها حديد في لندن وكان مخلصا ووفيا لها كذلك يشارك في المسلسل مجموعة ونخبة من الفنانين الذين يعملون تحت ملاحظات المخرج وديع نادر. ومن المؤمل ان يذاع قريبا وان العمل يجري لتقديم سيرة النحات العالمي العراقي احمد البحراني).