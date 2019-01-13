عذابات الحرب – حسن النواب

كلام صريح
أنتَ لم تر القذيفة تنفجر على بعد أمتارٍ من قدميكَ؛ أنتَ لم تر نزيف الجنود تحت مشاعل التنوير؛ أنتَ لم تسمع صفير القنبلة قبل أن تسقط قرب خندقك؛ أنتَ لم تعرف أنَّ الموز في الحرب هو العتاد؛ أنتَ لم تحمل شهيداً تحت وابل القصف؛ أنتَ لم تشرب ماء المستنقعات من العطش؛ أنتَ لم تأكل العشب من الجوع؛ أنتَ لم تعرف ماذا يعني فراق أهلك لمدة شهرين في خندق موحش وبعيد؛ أنتَ لم تحلق ذقنكَ وتصبغ بسطالكَ في كل صباح؛ وعلى مدى عشر سنوات؛ أنتَ لم تطبخ الشاي والطعام ببارود القنابل؛ أنتَ لم تنم بجوار جندي جريح في الرمق الأخير؛ أنتَ لم تقرأ أشعار ناظم حكمت على ضوء فانوس؛ أنتَ لم يتعفَّر وجهك بالغبار وتراب مسرفّات الدبابات؛ أنتَ لم تستيقظ فجراً على هدير المدافع وزعيق رئيس عرفاء الوحدة؛ أنتَ لم تتعرَّض إلى الإهانة في السيطرات؛ أنتَ لم تعرف لوعة اليوم الأخير من الإجازة؛ أنتَ لا تعرف الهجوم المقابل؛ أنتَ لا تعرف القتال التراجعي؛ أنتَ لا تعرف هلع الحجابات والمشي بين الألغام؛ أنتَ لا تعرف رعب الإحاطة وخطَّ الصد؛ أنتَ لا تعرف ماذا تعني حركة بعد منتصف الليل؛ أنتَ لم تجلس تحت شمس تموز أكثر من سبع ساعات؛ لتسمع محاضرة فجَّة عن عبقرية القائد الضرورة؛ أنتَ لم تدخل خيمة الغاز لاختبار قناع الوقاية؛ أنتَ لم تشهد معركة في عاصفة وضباب؛ أنتَ لم تقف خلف «الدوشكا» في ظهيرة حارقة وزمهرير شباط؛ أنتَ لم تستحم في الشتاء بماء بارد؛ أنتَ لم تستجوب في استخبارات الشعبة الرابعة لأنَّك مستقِّل؛ أنتَ لم تغسل ملابسك بماء المطر والبُرك الآسنة؛ أنتَ لا تعرف ماذا يعني هدير طائرة معادية فوق رأسك بأشبار؛ أنتَ لم تستيقظ فجراً لتقف في ساحة العرضات؛ فلا تسألني أيها السياسي الساكن في المنطقة الخضراء؛ لماذا أنا قانطٌ ومحبطٌ؛ لا أضحك ولا أنام؛ ولماذا لا أحبَّكَ؛ وأبدو أمامكَ مثل متمرَّد ومجنون!
* الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
ينامُ بخوذتهِ
خشيةً من شظيةٍ تباغتهُ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
يبدو معتوهاً أمامَ الناس
لأنَّ صفير القنابل
مازال يدوّي في مجاهيل رأسهِ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
وصل إلى أستراليا
وكلَّما انتشى في حانةٍ
توهمَّ إنَّهُ اليوم الأخير من إجازتهِ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
يتكلَّم همساً حتى لا يسمعهُ العدو
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
غريبٌ
غريبٌ
غريبٌ
وكلَّما تناول الطعام
تذكَّرَ جُثثَ رفاقه
التي تفسَّختْ في الأرض الحرام
فيداهمهُ الغثيانْ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
يتعذَّبُ يتلظَّى ويتمنَّى
لو أنَّ الحرب أكلتهُ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
تطاردهُ الكوابيس
ويرى أحلامهُ تتعفَّنُ في بركةٍ راكدةٍ
الجنديُّ الذي عادَ من الحربِ
ستقتلهُ الذكرياتْ.
* في معركة شرق البصرة؛ كنتُ في كتيبة دبابات الكندي؛ احترقتْ دبابتي بإصابة مباشرة من صاروخ «تاو»؛ ونجوتُ بأعجوبة؛ وفي معركة الفاو الأولى؛ كنتُ في كتيبة دبابات أشبيلية؛ واحترقت دبابتي بصاروخ قاذفة؛ ونجوتُ أيضاً؛ خرجتُ من الحرب بشظيَّةٍ بحجم حبَّة الحمُّص؛ من قنبرة هاون أخرس؛ انفجرتْ على بعد أمتار منّي؛ مازالت تسرحُ في رأسي؛ تؤلمني في الصيف؛ أما في باقي الفصول فتذهبُ بسباتٍ طويلٍ؛ الشظيَّة أصابتني في معركة الفكَّة؛ وفي مشفى العمارة العسكري؛ خيَّرني الطبيب بين إجازة لمدة عشرة أيام؛ وبين البقاء لحين وصول الدور لي لاستخراجها من رأسي؛ أخذتُ الإجازة؛ لم أتوجَّه إلى أهلي في كربلاء؛ إنَّما إلى بغداد! وفي حانة الحمراء؛ رفعتُ كأسي نخب الشظيَّة التي منحتني هذه الإجازة الباذخة؛ وشعرتُ أنَّها كانت تحتسي معي ابنة الكروم؛ ومازلتُ معها على هذا الحال؛ بمهجري البعيد؛ برغم من مرور أكثر ثلاثين عاماً؛ صداقة وطيدة تربطني بهذه الشظية؛ ولا أعرف متى تنتهي؟ ربَّما ستهجرني ذات غربةٍ؛ عندما تعرفُ أني أصبحتُ مجنوناً؛ ولا رجاء من صحبتي بعد الآن.