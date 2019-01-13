عدن‭ ‬تعلن‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬استخباراتها‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬سابقة‭ ‬للحوثيين

عدن – صنعاء – الزمان
اعلن في عدن الاحد عن وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية محمد صالح طماح المعين متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجوم السلاح المسير التابع لقوات الحوثيين على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وشنّ سلاح الجو المسيّر لدى الحوثيين واللجان الشعبية، الخميس 10 يناير/كانون الثاني، هجوما استهدف تجمعا لقيادات الغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية في قاعدة العند بطائرة قاصف 2كي المصنعة بخبرات ايرانية بحسب مصدر حكومي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع أن العشرات من القيادات العليا سقطوا بين قتيل ومصاب باستهدافهم في عملية عسكرية للطيران الحوثي، الخميس، بقاعدة العند في محافظة لحج.
وأوضح سريع أن “ قاصف 2k “وهي طائرة جديدة دخلت الخدمة وتم اختبارها سابقا وتنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متر وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة وسيتم عرض خصائصها وفيديوهات عنها وعن تجاربها السابقة فيما بعد.