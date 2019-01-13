عدن‭ ‬تعلن‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬استخباراتها‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬سابقة‭ ‬للحوثيين

عدن‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان

اعلن‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬طماح‭ ‬المعين‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬السلاح‭ ‬المسير‭ ‬التابع‭ ‬لقوات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬العند‭ ‬بمحافظة‭ ‬لحج‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭.‬

وشنّ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬المسيّر‭ ‬لدى‭ ‬الحوثيين‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبية،‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬يناير/كانون‭ ‬الثاني،‭ ‬هجوما‭ ‬استهدف‭ ‬تجمعا‭ ‬لقيادات‭ ‬الغزاة‭ ‬والمرتزقة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬العند‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬العند‭ ‬بطائرة‭ ‬قاصف‭ ‬2كي‭ ‬المصنعة‭ ‬بخبرات‭ ‬ايرانية‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬الحوثية‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬أن‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬العليا‭ ‬سقطوا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬ومصاب‭ ‬باستهدافهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬للطيران‭ ‬الحوثي،‭ ‬الخميس،‭ ‬بقاعدة‭ ‬العند‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬لحج‭.‬

وأوضح‭ ‬سريع‭ ‬أن‭ ‬“‭ ‬قاصف‭ ‬2k‭ ‬“وهي‭ ‬طائرة‭ ‬جديدة‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬وتم‭ ‬اختبارها‭ ‬سابقا‭ ‬وتنفجر‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬إلى‭ ‬أسفل‭ ‬بمسافة‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬وبشكل‭ ‬متشظي‭ ‬ولديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬وسيتم‭ ‬عرض‭ ‬خصائصها‭ ‬وفيديوهات‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬تجاربها‭ ‬السابقة‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬