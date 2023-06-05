عدنان راسم … نساه أهل التلفزيون

دبي – محسن حسين

هذه الصوررة جمعتني مع اول مدير لتلفزيون بغداد عدنان راسم عام 1956 ففي ذلك العام اسس تلفزيون بغداد وهو اول تلفزيون في الشرق الاوسط. كان عدنان راسم شخصا ودودا ومحبا لعمله مثقفا واعتقد ان له دورا كبيرا في نشأة التلفزيون لكن اهل التلفزيون ينسونه في احتفالاتهم السنوية ولا يتذكرون الا !! .

اسمه الكامل عدنان أحمد راسم النعيمي عين مديرا للتلفزيون بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على شهادة الدبلوم في السمعية والبصرية وماجستير في التربية الفنية من جامعة إنديانا الأمريكية

لا ادري ان كان حيا اولا وفي كل الاحوال تحية له فالرجل يستحق ان نذكره بالخير.