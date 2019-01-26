الإتحادية تؤيّد الطعن بعشر من مواد قانون الشركة

عدم دستورية ربط سومو بالنفط الوطنية

بغداد – الزمان

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية ربط سومو بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتاً إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن (احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018? والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة سومو التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية). وأضاف أن (المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة 4 من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة 112 من الدستور). وأشار إلى أن (المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند ح من الفقرة ثانياً من المادة 7 المتعلقة بجعل شركة النفط سومو من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة 110/اولاً وثالثاً من الدستور). واضاف أن (جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة 94 من الدستور).

وأيدت المحكمة عشرة من الطعون المقدمة اليها على مواد قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم4 لسنة 2018 وقضت بعدم دستورية قسم منها لاسيما المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس الاربعاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها)

سلطات اتحادية

موضحا أن (المحكمة وجدت أن ايراد اي نص في قانون يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او الاختصاصات المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاحكام الدستور ويلزم الحكم بعدم دستوريته وتأسيساً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية المواد الآتية:-المادة 3 من القانون وذلك لأن المهام التي حملتها اهدافها تتعارض مع احكام المادة (112) بفقرتيها (اولاً) و(ثانياً) والمادة (114) من الدستور ذلك ان المهام التي ذكرتها المادة (3 موضوع الطعن يلزم ان تكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط. والفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة 4 من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة 112 من الدستور.

والمادة (7/اولاً/1)من القانون التي نصت على انه – يرأس الشركة موظف بدرجة وزير – وذلك لتعارضها مع احكام المادة 62/ثانياً من الدستور حيث جاء النص المذكور خلافاً للمشروع الحكومي رغم كونه متضمناً جنبة مالية، والبند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة 7 المتعلقة بجعل شركة النفط سومو من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور)، مضيفا ان من المواد التي ايدت المحكمة الطعن فيها (المادة 8 من القانون التي نصت على مهام مجلس الادارة إذ ان غالبية هذه المهام هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معاً ، والمادة 11 من القانون التي نصت على -اولاً: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً اليه نسبة معينة من الربح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها- ، لتعارضها مع احكام المواد78 و80 و111 و112 من الدستور ، والمادة 12 من القانون التي بينت الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها ، لتعارضها مع احكام المواد 78 و 80/ اولاً وثانياً و 106 و111 و 112 من الدستور والمادة 13/ثانياً من القانون التي نصت على – استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء-،وذلك لتعارضها مع احكام المادة 62/ثانياً من الدستور حيث انها تضمنت جنبة مالية لم يؤخذ فيها رأي مجلس الوزراء.

والمادة 16 من القانون التي نصت في الفقرة اولاً منها على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قانون الادارة المالية وقانون الشركات العامة وقانون الجمارك وقانون اقامة الاجانب وقانون تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذه وقانون بيع وايجار اموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذ.

ونصت الفقرة ثانياً منها على – يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العام وذلك لتعارضها مع احكام المادة 5 من الدستور التي لا تجوز الغاء قانون ما بنظام او تعليمات والمادة 18/سادساً من القانون التي نصت على – للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي – وذلك لتعارضها مع احكام المادتين 78 و80 من الدستور).

وخلص الساموك الى أن (المحكمة قررت رد بقيــــــة الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة المذكورة آنفاً وذلك لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولــــــة المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور، ولانها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 61/اولاً من الدستور).