عدم المساواة السياسية – عبد الجبار عبد الوهاب

أن عدم المساواة السياسية لا يعني الأختلافات والفوارق في قدرة وامكانية الناس في العملية السياسية وأمكانية الأحزاب والتكتلات السياسية في قيادة أنصارها وأتباعها ،أو في استطاعة البعض من السياسيين بتبوء المراكز الوظيفية أو الحزبية ،وأنما هي تعني تمتع بعض السياسيين بالأمتيازات الشخصية والوظيفية غير المشروعة ،كالثراء السريع ،والقوة التسلطية المفروضة ،والادعاء بشرف المقاومة والنضال على حساب الآخرين .

وجاءت ظاهرة عدم المساواة السياسية من تسلط (الأقلية) الحاكمة على (الأكثرية ) المحكومة باستخدام القوة والسلطة واصدار القرارات للترويج عن احقيتها بقيادة الدولة من جهة ،وتحقق مصالحها الخاصة على حساب المصالح العامة من جهة اخرى تحت شعار تطبيق القوانين من أجل تحقيق الخير والنفع العام ،دون احترام مشاعر الشعب التي تجعله قادرا على عملية التواصل والتعامل مع ممارسات (الأقلية) المزعومة التي فرضت نفسها ،في يوم من الأيام ،على الشعب بشتى الوسائل والأساليب بعيدا عن مشاعر وغرائز (الأكثري) التي جاءت بها الى هذا المكان من المسؤولية السياسية والأدارية كما يحصل عليه الآن في العراق بعد الأحتلال الأنكلو أمريكي البغيض . من حيث الأنقلاب على العملية السياسية وتشويه جوهر الديمقراطية المزعومة من أجل الأستحواذ على السلطة وعدم تحقيق المساواة السياسية ،وتنفيذ برامج العمل السياسي والمدني والخدمي المتفق عليه بين (الأكثرية) المنتخبة (بكسر الخاء) و(الأقلية) المنتخبة (بفتح الخاء) .لقد تمثلت ظاهرة عدم المساواة السياسية في العملية السياسية في العراق بعدة اشكال ومظاهر كأستحواذ الحزب الواحد بالسلطة ، وحصر القرارات المهمة بقيادته السياسية ،وتمركز قياداته في المراكز والوظائف داخل القطر وخارجه دون النظر الى رأي الأحزاب والكتل السياسية الأخرى المتحالفة معه سابقا ،أو المشاركة معه لاحقا ،مما أدى الى حصر المسؤوليات الأدارية والمالية والعسكرية بفئات قليلة من انصاره وأتباع ذلك الحزب .

السبب الذي ساعد على شيوع ظاهرة المحسوبية الحزبية والمنسوبية العائلية والمذهبية ،مما شجع على الفساد الاداري والمالي حتى تحول الحفاة أسيادا والمبادئ أحقادا ،والأعتبارات الأخلاقية والأجتماعية والثقافية مهزلة ولعبة ،بحيث تمكن الجهل والتخلف والأمية والتزوير والفساد من الهيمنة على الحياة العقلانية وفي أكثر مؤسسات الدولة التربوية والعلمية والسياسية والثقافية والأجتماعية ،حتى ضاعت ذوات الناس بعملية تطبيع سياسية هجينة اختلط فيها(الحابل بالنابل).

حتى اسرعت على اشتعال الحرب بين (الأقلية) الظالمة و (الأكثرية) المظلومة .مما زاد في غضب الشعب النبيل ومحاولته الغاء العقد المتفق عليه بينهما ،من خلال العملية الأنتخابية التي جاءت بهذه (الأقلية) في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي حكمت بمبدأ (دع الشعب … واحكم بما تشاء) …وعند ما لم تشعر هذه الأقلية بمشاعر وغرائز وآهات وآلام الأكثرية فأن ( سحر الساحر سوف ينقلب عليه) .. ولا عذر لمن لا يحترم الشعب ورأي الأكثرية .