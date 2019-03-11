عدسات‭ ‬المصورين‭ ‬تلاحق‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بيرين‭ ‬سات

اسطنبول‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

التقطت‭ ‬عدسات‭ ‬البابارتزي‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بيرين‭ ‬سات‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«فاطمة»‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جمعها‭ ‬بصديقتها‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬إسراء‭ ‬أوغلو‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«ميسر»،‭ ‬والتي‭ ‬شاركتها‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬«فاطمة»‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬رفضت‭ ‬فيه‭ ‬بيرين‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحفيين‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يُثار‭ ‬عن‭ ‬طلبها‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬المطرب‭ ‬كينان‭ ‬دوغلو،‭ ‬لفت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬أنظار‭ ‬الصحفيين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خاتم‭ ‬زواج‭ ‬في‭ ‬يدها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬اشترت‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭.‬

بيرين‭ ‬بدت‭ ‬بـ«لوك»‭ ‬كاجول‭ ‬عفوي،‭ ‬وبشعر‭ ‬غير‭ ‬مصفف،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬التخفي‭ ‬بنظارة‭ ‬شمسية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصحفيين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬رصدها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬سوء‭ ‬بالنفي‭ ‬أو‭ ‬تأكيدصحة‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭. ‬شائعة‭ ‬الطلاق‭ ‬ازادت‭ ‬قوة‭ ‬بعد‭ ‬الصورة‭ ‬الحزينة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدم‭ ‬تهنئة‭ ‬زوجها‭ ‬لها‭ ‬كعادته‭ ‬السنوية‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭.‬

قوة‭ ‬الشائعة‭ ‬اجبرت‭ ‬كينان‭ ‬على‭ ‬نفيها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬لحساب‭ ‬زوجته‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬انستجرام،‭ ‬وقام‭ ‬بعمل‭ ‬علامات‭ ‬اعجاب‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الفنانة،‭ ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬بذلك،‭ ‬حيث‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحفيين‭ ‬حول‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬ظهور‭ ‬له‭.‬

كينان‭ ‬قال:‭ ‬«أي‭ ‬طلاق؟‭ ‬ربما‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الـ20‭ ‬التي‭ ‬أسمع‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬تخرج‭ ‬هذه‭ ‬الأقاويل،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬كهذا‭ .. ‬يعني‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طلاق»‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬بيرين‭ ‬ارتبطت‭ ‬بقصة‭ ‬حب‭ ‬مع‭ ‬كينان‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وتمت‭ ‬خطبتهما‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬بعدها‭ ‬تزوجا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬أسطوري‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تجهز‭ ‬بيرين‭ ‬سآت‭ ‬لمسلسل‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬«Netflix»‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬غياب،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬«السلطانة‭ ‬كوسيم»‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول،‭ ‬آخر‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬عُرض‭ ‬لبيرين‭ ‬سآت‭ ‬التي‭ ‬اعتذرت‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬منه،‭ ‬لتقدمه‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬نورجول‭ ‬يشيلجاي‭ ‬بدلاً‭ ‬عنها،‭ ‬لعدم‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بعمر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نسب‭ ‬المشاهدة‭ ‬المنخفضة‭ ‬للمسلسل‭ ‬بموسمه‭ ‬الأول‭.‬