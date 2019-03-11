عدسات‭ ‬المصورين‭ ‬تلاحق‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بيرين‭ ‬سات

اسطنبول - الزمان
التقطت عدسات البابارتزي النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بـ«فاطمة» في أحدث ظهور لها خلال لقاء جمعها بصديقتها الفنانة التركية إسراء أوغلو الشهيرة بـ«ميسر»، والتي شاركتها بطولة مسلسل «فاطمة».
وفي الوقت الذي رفضت فيه بيرين الرد على أسئلة الصحفيين حول ما يُثار عن طلبها الطلاق من زوجها المطرب كينان دوغلو، لفت الفنانة الشابة أنظار الصحفيين إلى عدم وجود خاتم زواج في يدها، كما أنها اشترت سيارة جديدة.
بيرين بدت بـ«لوك» كاجول عفوي، وبشعر غير مصفف، وحرصت على التخفي بنظارة شمسية، إلا أن الصحفيين نجحوا في رصدها، في الوقت الذي فشلوا في الحصول على أي تعليق سوء بالنفي أو تأكيدصحة انفصالها عن زوجها. شائعة الطلاق ازادت قوة بعد الصورة الحزينة التي نشرتها الفنانة التركية بمناسبة عيد ميلادها، بالإضافة لعدم تهنئة زوجها لها كعادته السنوية يوم عيد ميلادها.
قوة الشائعة اجبرت كينان على نفيها بشكل غير مباشر، حيث دخل لحساب زوجته الرسمي على انستجرام، وقام بعمل علامات اعجاب على الصور الأخيرة التي نشرتها الفنانة، ولم يكتف بذلك، حيث رد على أسئلة الصحفيين حول انفصاله عن زوجته في أحدث ظهور له.
كينان قال: «أي طلاق؟ ربما هذه المرة الـ20 التي أسمع فيها هذه الكلمة، لا أعرف من أين تخرج هذه الأقاويل، لا يوجد شيء كهذا .. يعني لا يوجد طلاق».
يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع كينان بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، تجهز بيرين سآت لمسلسل ضخم من إنتاج شركة «Netflix» العالمية، وهو العمل الذي تعود به بعد طول غياب، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت التي اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني منه، لتقدمه الفنانة التركية نورجول يشيلجاي بدلاً عنها، لعدم رغبتها في الظهور بعمر أكبر من عمرها، بالإضافة إلى نسب المشاهدة المنخفضة للمسلسل بموسمه الأول.