عدد حافل من مجلة دراسات موصلية

رسالة الموصل

عدد حافل من مجلة دراسات موصلية

سلط  الدكتور عامر الجميلي  الضوء على قرى  ومواقع جغرافية  برزت في سياق امثال  موصلية شائعة  جاء ذلك في دراسة موسعة اجراها الجميلي ونشرها بالعدد الاخير من مجلة دراسات  موصلية  المجلة  العلمية المحكمة  التي يصدرها مركز دراسات الموصل  وكتب الجميلي  في ملخص بحثه المذكور  ان  الدراسة تعالج ورود عديد من اسماء القرى  والمدن والاسواق والمواقع الجغرافية  في الامثال الموصلية الدراجة  لارتباطها بامور عديدة  منها على سبيل المثال  واقعة تاريخية  او سخرية من سلوكيات  او خصائص اجتماعية  او تشبيهات او كنايات فضلا عن اشتهار  بعضها بثرواتها  الطبيعية  او زظيفة خدمية  او نداءات الباعة  للترغيب بثمار  بلدة  ما ومحاصيلها  وجودة بضاعتها كما احتوى عدد المجلة على دراسة اخرى  انجزتها  الدكتورة علياء  هاشم ذنون المشهداني حول الشخصية التاريخية المتمثلة بيحيى  بن سعدون  الاندلسي الذي استقر  في مدينة الموصل  اما الدكتور رعد احمد امين فكتب  حول دور نادي المستقبل المشرق في تطوير  الحركة الرياضية في الموصل بدءا من تاريخ تاسيسه في عام 2003 وحتى عام 2014 كما احتوى عدد المجلة على بحث مشترك انجزه كل من  اميرة  فارس  والدكتورة  اسماء عبد الرحيم  خضر الخياط حيث تخصصت الدراسة  حول القيادة الموزعة  لدى رؤساء  اقسام كليات  جامعة الموصل  وفق لبعض المتغيرات من وجهة نظر  التدريسيين  اما الباحثة جليلة  مارزينا  افرام فاصدت في بحثها حول دراسة  سوسيو  انثروبولوجيا  بشان طقوس الوفاة في بغديدا  كما انجز الباحثين  اسراء ساهر  سالم والدكتورة  ندى فتاح زيدان العبايجي  بحثا تمحور حول بناء  مقياس مهارات  التاقلم  لدى طلبة جامعة الموصل  بينما تلاها بحث مشترك تخصص في  اثر برنامج تربوي للدعم النفسي والاجتماعي للاطفال الناجين  من غرق العبارة  في محافظة نينوى وهو بحث مشترك بين  الدكتورة  رنا كمال جياد والدكتورة  نعيمة  يونس ذنون .

{ الموصل – سامر الياس سعيد

مشاركة