رسالة الموصل

عدد حافل من مجلة دراسات موصلية

سلط الدكتور عامر الجميلي الضوء على قرى ومواقع جغرافية برزت في سياق امثال موصلية شائعة جاء ذلك في دراسة موسعة اجراها الجميلي ونشرها بالعدد الاخير من مجلة دراسات موصلية المجلة العلمية المحكمة التي يصدرها مركز دراسات الموصل وكتب الجميلي في ملخص بحثه المذكور ان الدراسة تعالج ورود عديد من اسماء القرى والمدن والاسواق والمواقع الجغرافية في الامثال الموصلية الدراجة لارتباطها بامور عديدة منها على سبيل المثال واقعة تاريخية او سخرية من سلوكيات او خصائص اجتماعية او تشبيهات او كنايات فضلا عن اشتهار بعضها بثرواتها الطبيعية او زظيفة خدمية او نداءات الباعة للترغيب بثمار بلدة ما ومحاصيلها وجودة بضاعتها كما احتوى عدد المجلة على دراسة اخرى انجزتها الدكتورة علياء هاشم ذنون المشهداني حول الشخصية التاريخية المتمثلة بيحيى بن سعدون الاندلسي الذي استقر في مدينة الموصل اما الدكتور رعد احمد امين فكتب حول دور نادي المستقبل المشرق في تطوير الحركة الرياضية في الموصل بدءا من تاريخ تاسيسه في عام 2003 وحتى عام 2014 كما احتوى عدد المجلة على بحث مشترك انجزه كل من اميرة فارس والدكتورة اسماء عبد الرحيم خضر الخياط حيث تخصصت الدراسة حول القيادة الموزعة لدى رؤساء اقسام كليات جامعة الموصل وفق لبعض المتغيرات من وجهة نظر التدريسيين اما الباحثة جليلة مارزينا افرام فاصدت في بحثها حول دراسة سوسيو انثروبولوجيا بشان طقوس الوفاة في بغديدا كما انجز الباحثين اسراء ساهر سالم والدكتورة ندى فتاح زيدان العبايجي بحثا تمحور حول بناء مقياس مهارات التاقلم لدى طلبة جامعة الموصل بينما تلاها بحث مشترك تخصص في اثر برنامج تربوي للدعم النفسي والاجتماعي للاطفال الناجين من غرق العبارة في محافظة نينوى وهو بحث مشترك بين الدكتورة رنا كمال جياد والدكتورة نعيمة يونس ذنون .

{ الموصل – سامر الياس سعيد