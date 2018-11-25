عدد جديد من مجلة آفاق أدبية – يغداد – الزمان

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة العدد الثاني للعام 2018 من ( آفاق أدبية) وهي مجلة نصف سنوية التي تعنى بالإبداع الجديد، وتضمنت الافتتاحية موضوعا بعنوان (عند عتبة النقد التطبيقي) لرئيس تحريرها حامد الراوي وضح فيها (لا يكفُ النقد عن ألتطور ولا يتوقف عن توليد مناهج جديدة فالنقد صنيعة فكر حي ومتحرك قائم على التوليد، وان الوقوف على عتبة نص ما أو مجموعة من نصوص يستدعي حزمة من الإجراءات النفسية والفكرية فضلاً عن المبادئ والآليات إلى آخرها منهج نقدي)، وتضمن محور العدد القراءة بوصفها سبيلاً للمنهج للدكتور جاسم حسين ألخالدي، إضافة لمشاركات كثيرة وبأقلام مميزة، فيما ضمت أبواب المجلة المتنوعة مواضيع شيقة منها محنة الوطن وتغليب الصورة الوطنية في الرواية للكاتب عماد جاسم، وفي باب حوار كتب عبد الإله منشد (أنين البراهين) لحناً لشفاه النهر، وفي باب (رؤى) من القصد إلى تشكيل الذات سيرة حمادي صمود للدكتور فاضل عبود التميمي، وفي باب (مرآى) الموروث والصياغات الجديدة للوحات الفنان محمد حاتم أنموذجا للكاتب جاسم عاصي، وفي باب المنصة (يشنيو اللامي) بين الاستعارة واللازمات السردية إسماعيل إبراهيم مبيناً وجود صعوبة قرائية تخص رواية (اليشنيون) لجمعة اللامي تتمثل في كونها رواية تجريبية تأخذ من الفنون السردية مجتمعة، خليطاً أسلوبيا وتختلط الغايات مما يعني الثراء الضخم للمنتج وصعوبة الواضحة في التلقي، فيما جاء باب (ضوء على اثر) الإكليل الموسيقى الذي نثره الخطاب على خرابنا المزمن للكاتب جواد الحطاب بقلم الدكتور علي حداد، ونشر في باب مسرح (مسرح المهاجرين العرب) وحيرة التشظي بين الهنا والهناك لكريم رشيد من السويد، وضم باب نصوص (على حافة وادٍ غير ذي احد) للكاتب نامق عبد ذيب، وفي باب سرود كتب موضوعا بعنوان (سر المظلات) للكاتب زيد الشهيد. وهناك باب قناديل لعبد الله البصري، و (يبلسم بمعزوفاته جراح الظلام) للكاتب محمد كاظم ، جاءت المجلة بـ 175 صفحة من القطع المتوسط.