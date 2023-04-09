عدد النمور البرية في الهند يتخطى ثلاثة آلاف

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬النمور‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬أكبر‭ ‬موئل‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عتبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬حيوان،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاء‭ ‬رسمي‭ ‬صدر‭ ‬الأحد‭.‬

وأحصت‭ ‬الهند‭ ‬3167‭ ‬نمراً‭ ‬في‭ ‬البرية،‭ ‬مقابل‭ ‬2967‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬مرده‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لحماية‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭. ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬السنوريات‭ ‬الكبيرة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬آسيا‭ ‬وشرقها‭ ‬وجنوبها‭. ‬لكنّ‭ ‬عددها‭ ‬انخفض‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬93‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬المئة‭ ‬الماضية،‭ ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬فقط،‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭. ‬وتجرى‭ ‬عمليات‭ ‬التعداد‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬باستخدام‭ ‬الكاميرات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬لتحديد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تباطأ‭ ‬معدل‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬الدراسة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭.‬

لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ “‬لحظة‭ ‬فخر‭”. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميسور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ “‬الأسرة‭ ‬تنمو‭”‬،‭ ‬و‭”‬هذا‭ ‬انجاز‭ ‬ليس‭ ‬للهند‭ ‬فحسب‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬للعالم‭ ‬بأسره‭”.‬

وأدت‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭ ‬وتسلل‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬بيئتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬والصيد‭ ‬الجائر،‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النمور‭ ‬في‭ ‬آسيا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬مودي‭ ‬بـ‭ “‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭” ‬للهند‭ ‬و‭”‬ثقافة‭ ‬الحفظ‭” ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬أعداد‭ ‬هذه‭ ‬السلالات‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬تؤوي‭ ‬راهناً‭ ‬75‭%‬‭ ‬من‭ ‬نمور‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬موقعها‭ ‬كأكبر‭ ‬دولة‭ ‬مضيفة‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬1900،‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نمر‭.‬‭ ‬لكنّ‭ ‬الرقم‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬3200‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العام،‭ ‬وقّعت‭ ‬الهند‭ ‬و12‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬مضيفة‭ ‬للنمور‭ ‬اتفاقية‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وعند‭ ‬استقلال‭ ‬الهند‭ ‬عام‭ ‬1947،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬النمور‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يُقدّر‭ ‬بنحو‭ ‬40‭ ‬ألفاً‭.‬

وانخفض‭ ‬الرقم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬إلى‭ ‬3700‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬بلغ‭ ‬1411‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬يرتفع‭ ‬تدريجياً‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬