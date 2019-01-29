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فاتح عبد السلام

الرجل‭ ‬يقول‭ ‬ما‭ ‬نصه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬أو‭ ‬نقصان‭ ‬:

لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬أمير‭ ‬جديد‭ ‬بتجريد‭ ‬رعاياه‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬كلما‭ ‬وجدهم‭ ‬عزلاً‭ ‬بادر‭ ‬الى‭ ‬تسليحهم‭ ‬،لأنه‭ ‬بهذا‭ ‬الصنيع‭ ‬يضمن‭ ‬سلاحهم‭ ‬لصالحه‭ ‬فيتحول‭ ‬المناوؤون‭ ‬لحكمه‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬مواطنين‭ ‬أوفياء‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستحيل‭ ‬الرعايا‭ ‬الأوفياء‭ ‬الى‭ ‬مناصرين‭ ‬أشداء‭ . ‬وما‭ ‬دمتَ‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تسليح‭ ‬جميع‭ ‬رعاياك‭ ‬،‭ ‬فإنك‭ ‬بمنحك‭ ‬هذا‭ ‬الامتياز‭ ‬لبعضهم‭ ‬،‭ ‬لن‭ ‬تجد‭ ‬ضيراً‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منهم‭ ‬بكل‭ ‬أمان،‭ ‬اذا‭ ‬شعروا‭ ‬من‭ ‬الاول‭ ‬بهذا‭ ‬التفضيل‭ ‬يصيرون‭ ‬أشد‭ ‬ارتباطاً‭ ‬بك‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬يلتمس‭ ‬لك‭ ‬الآخرون‭ ‬العذر‭ ‬بدعوى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬الامور‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بالامتياز‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬اكثر‭ ‬اعمالاً‭ ‬وعرضة‭ ‬للمخاطر‭. ‬وأمّا‭ ‬اذا‭ ‬قمت‭ ‬بنزع‭ ‬السلاح‭ ‬منهم‭ ‬،‭ ‬فإنك‭ ‬ستسيء‭ ‬اليهم‭ ‬وتظهر‭ ‬لهم‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الحذر‭ ‬،‭ ‬إمّا‭ ‬لضعف‭ ‬شجاعتك‭ ‬أو‭ ‬لعدم‭ ‬ثقتك‭ ‬بهم‭. ‬وكلا‭ ‬الامرين‭ ‬سيثير‭ ‬ضدك‭ ‬الكراهية‭. ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬البقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سلاح‭ ‬فإنك‭ ‬ستلجأ‭ ‬بمحض‭ ‬الضرورة‭ ‬الى‭ ‬فرق‭ ‬المرتزقة‭ . ‬(انتهى‭ ‬النص)‭ .‬

ياترى‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرس‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1963‭ ‬أو‭ ‬الشبيبة‭ ‬وانصار‭ ‬السلام‭ ‬الشيوعية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1959‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الثمانيات‭ ‬الماضية‭ ‬أوالصحوات‭ ‬أو‭ ‬المليشيات‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬العراق؟‭ ‬

هذا‭ ‬الرجل‭ ‬هو‭ ‬نيكولو‭ ‬ماكيافيلي‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الشهير‭ ‬(الأمير)‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1513‭ .‬

هل‭ ‬نحتاج‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تعليقات‭ ‬وتحليلات‭ ‬وتوقعات‭ ‬حول‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬او‭ ‬السماح‭ ‬بحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬والتباهي‭ ‬والاستعراض‭ ‬به‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بالفتاوي؟

تعيش‭ ‬المقولة‭ ‬التي‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬العراق‭ ‬دائماً‭ ‬،‭ ‬حصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬تعيش،‭ ‬تعيش‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية