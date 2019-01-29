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فاتح عبد السلام
الرجل يقول ما نصه من دون زيادة أو نقصان :
لم يحدث من قبل أن قام أمير جديد بتجريد رعاياه من السلاح ، بل على عكس ذلك ، كان كلما وجدهم عزلاً بادر الى تسليحهم ،لأنه بهذا الصنيع يضمن سلاحهم لصالحه فيتحول المناوؤون لحكمه جراء ذلك الى مواطنين أوفياء ، فيما يستحيل الرعايا الأوفياء الى مناصرين أشداء . وما دمتَ لا تستطيع تسليح جميع رعاياك ، فإنك بمنحك هذا الامتياز لبعضهم ، لن تجد ضيراً في التعامل مع ما تبقى منهم بكل أمان، اذا شعروا من الاول بهذا التفضيل يصيرون أشد ارتباطاً بك ، بينما يلتمس لك الآخرون العذر بدعوى انه من طبيعة الامور أن يتمتع بالامتياز من هم اكثر اعمالاً وعرضة للمخاطر. وأمّا اذا قمت بنزع السلاح منهم ، فإنك ستسيء اليهم وتظهر لهم نوعاً من الحذر ، إمّا لضعف شجاعتك أو لعدم ثقتك بهم. وكلا الامرين سيثير ضدك الكراهية. ولما كان من المستحيل البقاء من دون سلاح فإنك ستلجأ بمحض الضرورة الى فرق المرتزقة . (انتهى النص) .
ياترى هل كان هذا الرجل يتحدث عن الحكم في زمن الحرس القومي في العام 1963 أو الشبيبة وانصار السلام الشيوعية في العام 1959 أو الجيش الشعبي في الثمانيات الماضية أوالصحوات أو المليشيات الجديدة بعد احتلال العراق؟
هذا الرجل هو نيكولو ماكيافيلي في كتابه الشهير (الأمير) الصادر في العام 1513 .
هل نحتاج بعد ذلك تعليقات وتحليلات وتوقعات حول نزع السلاح او السماح بحيازة السلاح والتباهي والاستعراض به وتعزيزه بالفتاوي؟
تعيش المقولة التي يؤمن بها كل من حكم العراق دائماً ، حصر السلاح بيد الدولة ، تعيش، تعيش .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية