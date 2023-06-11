عداء برلماني – قصي عبد المحسن

انظروا مدي صلافة وعدائية البرلمان الي الطبقه الوسطي من الشعب العراقي المظلوم.

تمنح كافة الامتيازات والمال الى السياسيين الفاسدين وفوق كل مايستلمون من مخصصات ونثرية يعفونهم عن تسديد السلف والديون

والمتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة ليس لديهم اي استحقاق مالي كذالك الموظفين وعوائل الشهداء

فتعساً لمن يدعون أنفسهم ممثلي الشعب، هولاء ليس سوي فاسدين اتوا لتدمير العراق ونهب ثرواته التي بدأت تنفد

فماذا بقي لأجيالنا والى مستقبلهم؟

اصحوا ياشعب الي متي نبقي علي هذا الحال

أليس من منقذ ينقذنا

أليس من يسمعنا؟

لم يبق سوي الله تعالي هو المستجيب وحده.