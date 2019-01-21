عجز‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬الكويتية‭ ‬للعام‭ ‬الخامس

الكويت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬الاثنين‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2019‭ – ‬2020‭ ‬التي‭ ‬تلحظ‭ ‬عجزا‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬

وقدّر‭ ‬عجز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بـ20,1‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬13%‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬اوبك‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الكويتية‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬نايف‭ ‬الحجرف‭ ‬ان‭ ‬النفقات‭ ‬المتوقعة‭ ‬تبلغ‭ ‬74,2‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدّر‭ ‬الايرادات‭ ‬بنحو‭ ‬54,1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الرواتب‭ ‬الحكومية‭ ‬والدعم‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬وقطاعات‭ ‬أساسية‭ ‬بينها‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬71‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفقات‭. ‬وتوقّعت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الكويتية‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬47,8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬88‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الايرادات‭)‬،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬55‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل‭ ‬الواحد‭ ‬وإنتاج‭ ‬يومي‭ ‬بمعدل‭ ‬2,8‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬تحال‭ ‬الموازنة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬لمناقشتها‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭. ‬ويبدأ‭ ‬سريان‭ ‬الموازنة‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬بعد‭ ‬اقرارها‭.‬

وفي‭ ‬الكويت‭ ‬صندوق‭ ‬سيادي‭ ‬تتجاوز‭ ‬اصوله‭ ‬600‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وعلى‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تحوّل‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الايرادات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬4,1‭ ‬بالمئة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬