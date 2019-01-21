عجز‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬الكويتية‭ ‬للعام‭ ‬الخامس

الكويت-(أ ف ب) – أقرّ مجلس الوزراء الكويتي الاثنين موازنة العام المالي 2019 – 2020 التي تلحظ عجزا للعام الخامس على التوالي بسبب تدني أسعار النفط.
وقدّر عجز هذا العام بـ20,1 مليار دولار، أي ما يوازي 13% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الكويتية.
وصرح وزير المالية نايف الحجرف ان النفقات المتوقعة تبلغ 74,2 مليار دولار، بينما تقدّر الايرادات بنحو 54,1 مليار دولار. وأشار إلى ان الرواتب الحكومية والدعم على مواد وقطاعات أساسية بينها الكهرباء والوقود، تستحوذ على 71 بالمئة من إجمالي النفقات. وتوقّعت وزارة المالية الكويتية أن يبلغ الدخل من مبيعات النفط 47,8 مليار دولار (88 بالمئة من مجموعة الايرادات)، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد وإنتاج يومي بمعدل 2,8 مليون برميل. ومن المفترض ان تحال الموازنة على مجلس الامة لمناقشتها والموافقة عليها. ويبدأ سريان الموازنة في الاول من نيسان/ابريل بعد اقرارها.
وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز اصوله 600 مليار دولار. وعلى الحكومة أن تحوّل 10 بالمئة من مجموع الايرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.
ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الكويت نموا بنسبة 4,1 بالمئة هذا العام.