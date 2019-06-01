عجرم تحصد العدد الأكبر من المتابعين

بيروت – الزمان

تربعت الفنانة نانسي عجرم على عرش المرتبة الاولى من خلال موقع انستغرام من خلال وصول عدد المتابعين لها 20 مليون وهو العدد الاكبر بين مشاهير الشرق الاوسط.وكانت عجرم قد اطلت ببرنامج مجموعة انسان وتحدثت بمواضيع كثيرة و تمحورت حول حياتها الخاصة والمهنية، ومن اهمها إشارتها إلى انها قد تفكر في إعتزال الفن لسبب واحد وهو حاجة زوجها وبناتها لها.وفي حديثها، رفضت (أن تكون هناك نجمة لبنان الأولى)، مؤكدة (أن هناك جمهوراً لكل نجمة)، كما شددت على (أن لا خلاف مع أية نجمة في الساحة)، نافية (أن يكون هناك خلاف مع الفنانة إليسا وهي تراها في خانة أصدقائها على مستوى الساحة الفني).