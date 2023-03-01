عجائب المكتشفات:مومياء عمرها ثمانية قرون في حقيبة عامل توصيل

بونو‭ (‬البيرو‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صادرت‭ ‬شرطة‭ ‬البيرو‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬مومياء‭ ‬من‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الإسباني‭ ‬عمرها‭ “‬600‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬عام‭” ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬عازلة‭ ‬للحرارة‭ ‬عائدة‭ ‬لعامل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬المنزلي‭ ‬يؤكد‭ ‬أنها‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وقد‭ ‬وُضع‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬واسمه‭ ‬خوليو‭ ‬سيزار‭ ‬بيرميخو،‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬المومياء‭ “‬العائدة‭ ‬لحقبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإسبان‭” ‬والمقدّر‭ ‬عمرها‭ ‬بما‭ ‬بين‭ “‬600‭ ‬عام‭ ‬و800‭”‬،‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ “‬فرد‭ ‬ذكر‭ ‬بالغ‭ ‬محنط،‭ ‬ينحدر‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بونو‭” ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأنديس‭ ‬البيروفية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬1300‭ ‬كيلومتر‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬ليما‭.‬

وعثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬المومياء‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬أجرتها‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬حدائق‭ ‬بونو‭. ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أوضح‭ ‬خوليو‭ ‬سيزار‭ ‬بيرميخو‭ ‬لصحافي‭ ‬محلي‭ ‬أن‭ ‬المومياء‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يُطلق‭ ‬عليها‭ “‬تحبباً‭” ‬اسم‭ “‬خوانيتا‭”‬،‭ ‬كانت‭ ‬محفوظة‭ ‬منذ‭ “‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭” ‬في‭ ‬منزله‭ ‬العائلي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬استحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬شرطي‭ ‬كان‭ ‬مديناً‭ ‬له‭ ‬بالمال‭.‬

وأضاف‭ ‬الشاب‭ “‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬غرفتي،‭ ‬تنام‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭. ‬كنت‭ ‬أعتني‭ ‬بها‭ ‬وأحفظها،‭ ‬كانت‭ ‬صديقتي‭ ‬الروحية‭”. ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة،‭ ‬تعود‭ ‬المومياء‭ ‬إلى‭ “‬خوان‭ ‬وليس‭ ‬خوانيتا‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بنتيجة‭ ‬تحليل‭ ‬سريع‭ ‬للجمجمة‭ ‬أثبت‭ ‬أنها‭ ‬عائدة‭ ‬لرجل‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عمره‭ ‬عن‭ ‬45‭ ‬عاما‭. ‬ونفى‭ ‬خوليو‭ ‬سيزار‭ ‬بيرميخو‭ ‬أي‭ ‬نية‭ ‬لبيع‭ ‬المومياء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينقلها‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭ ‬عازلة‭ ‬حرارياً‭ ‬ليعرضها‭ ‬أمام‭ “‬أصدقائه‭” ‬قبل‭ ‬التبرع‭ ‬بها‭ ‬لمتحف‭ ‬محلي‭. ‬وأمرت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ “‬فوراً‭ ‬بمصادرة‭” ‬المومياء‭ “‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬وحفظه‭”. ‬وتزخر‭ ‬البيرو‭ ‬بالتراث‭ ‬العائد‭ ‬لحقبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإسبان‭. ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬فيها‭ ‬قلعة‭ ‬ماتشو‭ ‬بيتشو‭ ‬المشيدة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإمبراطور‭ ‬باتشاكوتيك‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬حضارة‭ ‬الإنكا‭ ‬قرب‭ ‬كوسكو‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬العاصمة‭ ‬السابقة‭ ‬لإمبراطورية‭ ‬الإنكا‭.‬