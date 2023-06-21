عبق التراث الفني في حضرة أوبك 63

بغداد – زينب القصاب

قيم جمالية تستجيب لفخامة الحدث وبراعة التنفيذ ، جسدتها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وفرق فنية عراقية أخرى تمثل تراث المحافظات من كردستان الوطن الى ارض حنائه الفاو … على ارض معرض بغداد الدولي بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس منظمة اوبك في بغداد حيث قاعة الشعب التي شهدت اركانها وقع تأسيسها عام 1960 وتجدد فحواها الدولي هذا العام 2023 بأبهى حلة .

الحفل الفولكلوري الذي اجتهد بأخراجه الفنان فؤاد ذنون قائد الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وأحد مؤسسيها أتخذ من فسيفساء العـــــراق لوحة تراثية موحدة الاركان (عربية ، كردية، أشورية أزيدية ، صابئية وتركمانية) مزيجها الحر خط بسعف الباسقات ، وعينا دجلة والفرات تلوحان للمارين ان ادخلوا دار السلام أمنين مطمأنين و متطلعين الى مستقبل أسمى .

في هذا الحفل المهيب الذي اشرفت وزارة النفط على تنظيميه ،أصطفت جموع الفرق الفنية العراقية التي تمثل أطياف الوطن لتقدم أرثها الفني الاصيل أمام ضيوف الحفل متخذة من الفولكلور العراقي المتنوع مادة لها.