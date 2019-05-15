صالح يتسلّم دعوة العاهل السعودي لحضور القمة الإسلامية

عبد المهدي ينهي زيارة خاطفة لتركيا لبحث مكافحة الإرهاب وبعشيقة

بغداد- قصي منذر

انقرة – ماهر اوغلو

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة رسمية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور مؤتمر القمة الاسلامي المقرر عقده في مكة المكرمة نهاية الشهر الجاري، فيما انهى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة خاطفة الى انقرة امس الأربعاء تباحث خلالها مع الرئيس التركي في قضايا الإرهاب وإعادة إعمار العراق وتطوير التعاون في جميع المجالات والوجود العسكري التركي في بعشيقة .وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان (صالح تسلّم من ممثل ملك السعودية، حسن العمري دعوة لحضور مؤتمر القمة الاسلامي وبحث معه ترسيخ اسس التعاون المتبادل بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين)، واكد صالح خلال اللقاء (حرص العراق على انتهاج سياسة الانفتاح على دول الجوار وبقية دول العالم). ونقل العمري تحيات الملك سلمان لصالح ، وتأكيده وقوف بلاده الى جانب العراق وحرصها على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. من جهة اخرى التقى عبد المهدي بأردوغان في انقرة امس وبحث معه (قضايا مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار العراق، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والطاقة)، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اضاف ان برنامج الزيارة يتضمن ايضا تبادل الجانبين (وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك).وتأتي زيارة عبد المهدي لأنقرة تلبية لدعوة تلقاها من أردوغان.وكان عبد المهدي قد اكد في مؤتمره الاسبوعي عصر اول امس ان (مضامين الزيارة ستكون عميقة وثرية، وسنبحث مع المسؤولين الاتراك الملف الامني ومسألة بعشيقة وعدم استخدام اراضي العراق للاعتداء على دولة اخرى والاوضاع في المنطقة والتصعيد الموجود وكيفية تلافيه وبناء علاقات لاتجعل منا محاور بل تجعلنا اطرافا مشاركة)وأضاف (سنبحث ايضا موضوع المنافذ الحدودية والاوضاع في سنجار والملفات الاقتصادية وموضوع المياه وجميع ما يهم العراق).وغادر عبد المهدي بغداد بعد ظهر امس الى تركيا على رأس وفد كبير ضم نائب رئ?س مجلس الوزراء وز?ر النفط ونائب رئ?س مجلس الوزراء وز?ر المال?ة، ووزراء التخطيط والتعاون الانمائي والتجارة والزراعة والصناعة والمعادن والموارد المائية والنقل والاتصالات، وعددا من رؤساء اللجان النيابية واعضاء بمجلس النواب، الى جانب الام?ن العام لمجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين .وأختتم رئيس الوزراء زيارته منتصف الليلة الماضية. من جهة اخرى سقطت طائرة استطلاع تابعة للإستخبارات التركية امس الاربعاء في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك فيما كانت ترصد تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني هناك.وذكرت تقارير ان (طائرة استخبارات تابعة للجيش التركي سقطت خلف قرية بري كر بين مجمع قدش وقضاء العمادية) مضيفة ان (الطائرة كانت تحوم على مسافة منخفضة في سماء المنطقة التي سقطت فيها ).ووفق شاهد عيان، فإن (الطائرة دارت لمدة حول نفسها قبل ان تسقط). ولم يعرف حفي حينه فيما اذا كان سبب السقوط فنيًا او نتيجة قيام عناصر العمال الكردستاني باسقاطها.