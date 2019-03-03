عبد المهدي ينفي وترامب يؤكد – سامي الزبيدي

في أكثر من مناسبة وأكثر من تصريح أعلن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء عدم وجود أية قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية على الأراضي العراقية وآخرها قبل أيام في اللقاء الأسبوعي مع الصحفيين حيث أكد رئيس الوزراء ان الوجود الأمريكي في العراق عبارة عن مستشارين عسكريين وضباط ومراتب لأغراض تدريب القوات العراقية ,فيما ذكر الرئيس الأمريكي ترامب أثناء زيارته لقاعدة عين الأسد في الرمادي ان هذه القاعدة صرفنا عليها أكثر من مليار دولار وفيها مدارج حديثة للطائرات ومنشآت عديدة كما أعلن ترامب يوم 23 شباط (ان القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا التي يزيد عددها عن ألفين وخمس مئة ضابط وجندي ستتوجه الى العراق حيث نمتلك قاعدة قوية هناك هي عين الأسد) فما معنى هذا الكلام ؟ وهل هذه القوات مستشارون ومدربون أيضاً ؟ وأين ستستقر هذه القوات التي يزيد عددها عن ألفي ضابط وجندي إذا لم تكن هناك قاعدة عسكرية بمنشآت متكاملة كما ذكر الرئيس الأمريكي وحددها بعين الأسد ؟ فالحقائق لا يمكن حجبها يا سيادة رئيس الوزراء وعين الأسد ليست القاعدة الأمريكية الوحيدة في العراق كما تشير المعلومات بل هناك العديد من القواعد وأنت وغيرك من ساسة العراق يعرفون ذلك جيداً وهذه القواعد بالإضافة الى عيبن الأسد هي قاعدة الحبانية في الانــــــبار وقاعـدة بلد الجوية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين حيث طائـــــرات 16اف الأمريكية وهناك قاعدة أخرى في مطار القيارة العسكري جنوب مدينة الموصل وقاعدة أخرى قرب سد الموصل , أما في اقليم كردستان فموجب اتفاقية بين حكومة الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية وقعت بعد سيطرة داعش على عدد من المحافظات والمدن العراقية عام 2014 وتضمنت هذه الاتفاقية إنشاء خمس قواعد عسكرية أمريكية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها واحدة قرب سنجار واخرى في منطقة ازرش الحرير واثنتان في حلبجة في السليمانية قرب الحدود مع إيران والخامسة في التون كوبري , وفي بغداد هناك قاعدة فكتوري أي النصر في مطار بغداد الدولي تستخدم للقيادة والتحكم والتحقيقات والمعلومات الاستخباراتية , وفي هذا الصدد كشف موقع غلوبال ريسيرش ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها (22) قاعدة عسكرية في العالم منها (6) في العراق . فأين الحقيقة في هذا الأمر فهل ما يقوله السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بعدم وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية؟ وان كل القوات الأمريكية الموجودة في العراق وهم بالآلاف أما مستشارين أو لأغراض التدريب هي الحقيقة أم ما أكده الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام والمعروف عنه صراحته في مثل هذه الأمور عندما قال ان القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا ستذهب الى العراق حيث نمتلك قاعدة قوية هناك أنفقنا عليها أكثر من مليار دولار هي الحقيقة ؟ وإذا كان كلام السيد عادل عبد المهدي بعدم وجود قواعد عسكرية أمريكية وان الاف الضباط والجنود الموجودين في قاعدة عين الأسد وغيرها من الأماكن هم أما مستشارون أو مدربون هو الحقيقة فماذا عن الأسلحة الأمريكية الثقيلة كالمدفعية والدبابات والدروع والطائرات المقاتلة والسمتية هل هي للعرض أم للتدريب أيضاً ؟ وماذا عن المدارج العديدة والحديثة للطائرات المقاتلة التي أنشأتها القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وبلد والقيارة هي للعرض أم هي هدية من الأمريكان للعراق ؟ وماذا عن الوجود العسكري الأمريكي وللدول الأوربية في إقليم كردستان وفي أكثر من مكان من العراق حيث يوجد (500) جندي من كندا ومثلهم أو أكثر من فرنسا وألمانيا واسبانيا والدنمارك ودول أوربية أخرى هل هو للاستشارة والتدريب أيضاً ؟ فأين الحقيقة ؟