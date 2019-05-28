عطلة العيد تبدأ الثلاثاء وقريباً زيارة واشنطن وطهران

عبد المهدي يصل إلى الدوحة اليوم على رأس وفد حكومي

بغداد – الزمان

يبدأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة الى قطر اليوم الاربعاء على رأس وفد حكومي في اطار جولة خليجية بدأها الاسبوع الماضي في الكويت، فيما قرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء المقبل، وكشف عبد المهدي عن زيارة قريبة له الى طهران وواشنطن. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي عقب جلسة المجلس ، إن (مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك الثلاثاء المقبل). وافادت تقارير في وقت سابق بأن الامانة العامة للمجلس قد حددت عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل الى يوم الجمعة. وفي شؤون اخرى اكد عبد المهدي انه سيقوم بزيارة إلى واشنطن وطهران بهدف الحد من التــوتر في المنطقة.

وقال إن (هناك زيارة مرتقبة إلى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة)، لافتا الى أن (الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران). وأضاف (لقد بينّا وجهة نظرنا في مسألة العقوبات وكان من المفترض ان ترفع العقوبات)، محذراً من أنه (اذا استمر هذا الامر فقد نصل الى تصعيد يضر الجميع). واشار الى أن (تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الأخير كان تصريح تهدئة)، لافتاً إلى أن (زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى بغداد حملت وضوح الموقف) على حد تعبيره.

وكانت مصادر قد ابلغت (الزمان) امس ان (عبد المهدي سيصل الى الدوحة اليوم قبل الافطار ويعود في اليوم التالي. وسيتم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الامنية والسياسية في المنطقة).

من جهة اخرى اكد عبد المهدي وضع حلول (جدية) لحسم ملف منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم، مشيراً الى أنه سيتم فتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات.وبشأن الحرائق قال ان (هذا الموضوع ليس بجديد وأن معظم الحوادث عرضية ونتيجة تماس كهربائي وهو امر يحصل دائماً في الصيف).وأشار الى حصول تقدم بتسويق المحاصيل واوضح أن (مليوناً و800 الف طن تم تسليمه للدولة، وتم تسديد نحو نصف مليار دولار). كما اكد حصول تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، مستدركا أن (شبكة التوزيع بحاجة لعمل كبير).

وعقد مجلس الوزراء امس جلسته الاعتيادية واتخذ القرارات الخاصة بالقضايا المدرجة على جدول اعماله.